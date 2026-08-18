Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayında iç piyasaya yönelik denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bu dönemde 282 bin 153 firma ve 34,2 milyon ürün denetlenirken, toplam 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu'nun cezaları da eklendiğinde rakam 19 milyar TL'yi aşıyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasa istikrarını korumak amacıyla 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yılın ilk 7 ayında 282 bin 153 firma ile 34 milyon 278 bin 291 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen işlemler kapsamında toplam 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası uygulandı.

48 BİN 735 FİRMAYA 633,4 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine ilişkin denetimlerde 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırılık tespit edilen 4 bin 686 firma ve kişiye toplam 633,4 milyon TL ceza uygulandı.

Bu cezaların yaklaşık 400 milyon TL'si fahiş fiyat, 135 milyon TL'si otomotiv, 34,4 milyon TL'si emlak ve 11,3 milyon TL'si kuyum sektöründeki ihlaller nedeniyle kesildi. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde ise yaklaşık 51 milyon TL ceza uygulandı.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 613,5 MİLYON TL CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 7 ayında 31 bin 446 firma denetlendi. Aykırılık tespit edilen 1.206 firmaya yaklaşık 613,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Cezaların 418,3 milyon TL'si ön ödemeli konut, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur ve devre tatil gibi tüketici sözleşmelerindeki aykırılıklardan kaynaklandı. Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 185,8 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde ise 9,4 milyon TL ceza kesildi.

81 İLDE 201 BİN FİRMA DENETLENDİ

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde ise 201 bin 972 firma ve yaklaşık 34 milyon ürün denetlendi. Bu denetimlerde aykırılık tespit edilen 39 bin 547 firmaya 627,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da denetlenen 103 bin 414 ürüne yaklaşık 494 milyon TL ceza uygulandığı belirtildi. Aynı dönemde Ankara'da 12 milyon 204 bin 904, İstanbul'da 4 milyon 793 bin 233, Antalya'da ise 3 milyon 915 bin 575 ürün denetlendi.

REKABET KURUMU'NDAN 7 AYDA 17,2 MİLYAR TL CEZA

Açıklamada Rekabet Kurumu'nun verilerine de yer verildi. Buna göre Kurum, 2025 yılında 227 firmaya 13,2 milyar TL, 2026 yılının ilk 7 ayında ise başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv ve gıda sektörleri olmak üzere 218 firmaya 17,2 milyar TL idari para cezası uyguladı.