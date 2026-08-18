Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı 'menfur' olarak nitelendiren Bakan Gürlek, tedavisi devam eden Meriç'e acil şifalar dileyerek ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

'DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, sürecin yakından ve titizlikle takip edildiğini ifade etti. Bakan Gürlek, açıklamasında, 'Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız' ifadelerini kullandı.

Adli makamların saldırının bütün yönlerini ortaya çıkarmak için gerekli adımları kararlılıkla attığını belirten Bakan Gürlek, olayın sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 18, 2026