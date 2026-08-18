Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 22'ncisi düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Göktaş, sürecin şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetilerek yürütüldüğünü belirterek, 'Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez' dedi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sürdürülen 'Terörsüz Türkiye Buluşmaları' kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' programına katıldı.

Şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerinin katıldığı programda konuşan Göktaş, Türkiye'nin terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirterek, şehit aileleri ve gazilerin sürecin temel unsurlarından olduğunu vurguladı.

Şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakârlıklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, 'Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki hassasiyetini hatırlatan Göktaş, şehitlerin emanetlerine ve ruhlarına zarar verecek herhangi bir sürecin içinde olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi.

????Diyarbakır



Terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye en anlamlı eserimiz, geleceğe bıraktığımız en kıymetli mirasımız olacak.



Diyarbakır'da şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve STK temsilcilerimiz ile Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda bir araya geldik.



Cumhurbaşkanımız Sn.: pic.twitter.com/cKgEQRMUAo — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 18, 2026

'BİZ YAŞADIK, BAŞKALARI YAŞAMASIN'

Terörden en fazla etkilenen kentlerden birinin Diyarbakır olduğunu belirten Göktaş, şehit ailelerinin yaşadıkları büyük acılara rağmen sürece destek verdiğini ifade etti. Bakan Göktaş, ailelerin 'Biz yaşadık, başkaları yaşamasın, devletimize güveniyoruz' diyerek Terörsüz Türkiye hedefinin yanında durduğunu aktardı. Süreç üzerinden şehit ailelerinin hassasiyetlerini istismar etmeye çalışan çevrelerin bulunduğunu da savunan Göktaş, 'provokasyonlara' karşı ailelerin gösterdiği tutumdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye hedefinin gelecek nesiller açısından da önem taşıdığını vurgulayan Göktaş, geçmişte yaşanan acıların unutulmayacağını ancak bundan sonra çocukların ve torunların benzer acılar yaşamaması için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin yalnızca sınırları içinde değil, sınırlarının ötesinde de güvenliğin kalıcı hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Göktaş, savunma sanayisindeki gelişmelerin terörle mücadelede önemli rol oynadığını kaydetti.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız' dedi.