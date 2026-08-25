​Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, son günlerde Zonguldak ve Düzce'de mevsimlik tarım işçilerine yönelik yaşanan olayların ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı. Platform Dönem Sözcüsü Kadir Üründü adına yayımlanan açıklamada, toplumsal huzuru hedef alan provokasyonlara karşı sağduyu ve hukuk vurgusu öne çıktı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

​Zonguldak Alaplı'da adli makamlarca kişisel bir husumet olduğu ifade edilmesine rağmen sosyal medyada tırmandırılmaya çalışılan gerginliğe ve Düzce'de Mardinli emektar işçilere yönelik gerçekleştirilen hakaretlere tepki gösterilen açıklamada, bu tür girişimlerin tehlikeli birer kıvılcım olduğu belirtildi.

​Türkiye'nin kalıcı barış ve kardeşliğe odaklandığı 'Terörsüz Türkiye' sürecinde linç kültürünü hortlatma çabalarının tesadüf olmadığına dikkat çekilen metinde, birkaç sorumsuz şahsın ve sosyal medya trollerinin gayretlerine karşı en güçlü cevabın kadim kardeşlik olacağı ifade edildi.

​Mardin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü iklimine ve misafirperverlik kültürüne atıfta bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​'Emeğin ve alın terinin memleketi, kimliği, bölgesi yoktur. Bir münferit olay üzerinden tüm bir şehri ya da halkı itham etmek ne kadar yanlışsa, kişisel kavgaları etnik bir çatışmaya dönüştürmeye çalışmak da o kadar büyük bir vebaldir.'

Yetkililere ve Kamuoyuna Üç Maddelik Çağrı

​Mardin STK Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Üründü imzasıyla kamuoyu ve yetkililerle paylaşılan çağrıda şu maddeler öne çıkarıldı:

​Adalet Talebi: Düzce ve Zonguldak'taki olaylarda emektar işçilere yönelik her türlü şiddet, hakaret ve tacizi gerçekleştiren faillerin adalet önünde en ağır şekilde hesap vermesi istendi.

​Sosyal Medya Uyarısı: Sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, münferit olayları toplumsal kutuplaşmaya dönüştürmek isteyen odaklara karşı tüm vatandaşlar pürdikkat ve sağduyulu olmaya davet edildi.

​Güvenlik Tedbirleri: Devletin ilgili kurumlarına, ülkenin dört bir yanında alın teri döken mevsimlik tarım işçilerinin can, mal ve huzur emniyetini en üst düzeyde koruma çağrısı yapıldı.

​Açıklama, milletin acıda ve sevinçte bir olduğu, bu tür provokasyonları boşa çıkaracak olgunluğa ve sağduyuya sahip olduğu vurgusuyla tamamlandı.