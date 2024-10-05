HAK-İŞ Mardin Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 260 emekçinin haklarını görüşmek, Ek Protokol talebini dile getirmek için muhatap bulamadıklarını söyledi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - HAK-İŞ Mardin Konfederasyonubaskani Aziz Adibelli, Mardin büyükşehir belediyesiyle işçi haklarının temel hakkı olan ek protokol talebini dile getirmek için muhattap bulamadıklarından ifade etti

Mardin Büyükşehir Belediyesinden Ek Protokol taleplerine Cevap alamadıklarını belirten temsilciler, Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, Hizmet-İş ve Öz Güven-Sendika Başkanı Özgür Çavli, Hizmet İş Sendikası Mardin Şube Başkan Yardımcısı Hamdo Demirtaş,işçilerin haklarını savunmak için mücadele edeklerini söylediler.

Başkan Adıbelli, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları protokolün 2026 yılına kadar devam ettiğini, ek protokol için yetkilerle görüşmek istediklerini ancak bunun için muhattap bulamadıklarını kaydetti.

Adıbelli, "Mardin Büyükşehir Belediyesinde yetkili oldukları Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Mardin Kent Anonim Şirketinde çalışan personeller için 4 ay önce yapmış oldukları ek protokol talebine olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık. Bu konu ile ilgili olarak büyükşehir belediyesinde muhatap bulamıyoruz. Siz basın mensupları önünde büyükşehir yöneticilerine buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz; Neden ek protokol talebimize olumlu veya olumsuz cevap vermiyorsunuz. Bu konu ile ilgili yetkili sendika ve büyükşehirde çalışan 2260’a yakın emekçi kardeşlerimiz sizden bir cevap bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı, enflasyon, vergi dilimleri ve zamlara karşı günden güne maaşlarının eridiğine vurgu yapan Başkan Adıbelli, Emeğinin karşılığı sabit ücretinden başka hiçbir geliri olmayan üyelerin satın alma güçlerini gerilettiğini hatırlattı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Mardin Kent Anonim Şirketinde çalışan personellerimizin maaşları Mardin’deki ilçe belediyelerinin maaşlarının gerisinde kaldığını kaydeden Adıbelli, "Aynı bölgede ve aynı işi yapan belediye çalışanlarının arasında bu gibi farklar olmamalıdır. Üyelerimizin bizden beklentilerini farkındayız. Söz konusu olan emekçilerin beklentisini konuşmak istediğimiz yetkililerden bu sese kulak vermelerini, elzem olan ek protokollerin görüşmelerinin bir an önce başlaması için muhattaplarımızı bekliyoruz." dedi