Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Hamzabeyli Köyümüz Atölye' çalışmaları, yerel üretimi destekleyen ve katma değer oluşturan uygulamalarla devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda gerçekleştirilen 'Çikolatalı Kuru Kan Portakalı Atölyesi'nde, Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü.

Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimledi hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi edindi.

DURMAZ: 'ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA, YEREL ÜRÜNLERİN DEĞERİNİ ARTIRMAYI ÖNEMSİYORUZ'

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, düzenledikleri atölyelerin sadece üretim odaklı olmadığını, aynı zamanda sosyal etkileşimi güçlendiren bir yapıya sahip olduğunu belirterek, 'Kentten gelen kadınların bu tür atölyelerle bir araya gelmesi, birlikte üretim kültürünün yaygınlaşmasına ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sunmaktadır' dedi.

Katılımcıların uygulamalı üretim süreçleriyle yeni deneyimler kazandığını söyleyen Durmaz, 'Buraya gelen katılımcılar, çikolatalı kuru kan portakalı üretimi gibi uygulamalı atölyelerle yeni beceriler edinmekte. Verimli ve keyifli geçen bir ortamda, böyle bir etkinlik yapma fırsatı buluyorlar' diye konuştu.

Yerel ürünlerin değerini artırmayı önemsediklerini de sözlerine ekleyen Durmaz, 'Büyükşehir olarak tarımsal üretimin güçlendirilmesi, yerel ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla, katma değerli ürün geliştirme çalışmalarına önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.