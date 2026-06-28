Kocaeli Büyükşehir'in Kocaeli'ye kazandırdığı Değirmendere Aquapark, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kalite ve hijyen standartlarıyla desteklenen hizmet yapısı ile ziyaretçilerine keyifli ve güvenli bir yaz deneyimi sunmak için kapılarını açtı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Değirmendere Aquapark, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Modern yapısı, eğlence dolu su oyunları ve aile dostu ortamıyla dikkat çeken tesis yeni sezonda da çocukların yazın bunaltıcı sıcaklarında, vazgeçilmez eğlence adreslerinden biri olacak.

Yaz boyunca günde üç ayrı seans halinde hizmet verecek olan Değirmendere Aquapark, ziyaretçilerini 10.00-12.00, 13.00-15.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında 2 saatlik seanslar ile ağırlıyor. Eğlenceli bir ortam sunan tesiste güvenliğin en üst seviyede sağlanması amacıyla her seans boyunca havuz ve kaydırak alanlarında bir sertifikalı cankurtaran ile bir kaydırak görevlisi görev yapıyor.

GEREKLİ TÜM DONATILARI İLE KONFORLU EĞLENCE

Değirmendere Aquapark'ta ziyaretçilerin konforu ve sağlığı ön planda tutuluyor. Bu kapsamda soyunma odaları ve duş alanları, belirlenen temizlik ve hijyen standartları doğrultusunda düzenli olarak temizlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Ayrıca her seansın ardından tesis genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, ortak kullanım alanları titizlikle dezenfekte edilerek bir sonraki seans için gerekli tüm hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlanıyor.

Değirmendere Aquapark'ta güvenli kullanım için yaş ve boy kriterleri uygulanıyor. Havuz derinliği 1.20 metre olan tesiste, aquapark kaydırakları 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin kullanımına sunuluyor. Güvenlik nedeniyle boyu 1,20 metrenin altında olan çocukların kaydırakları kullanmasına izin verilmiyor. Aquapark girişinde yer alan ve daha küçük yaş gruplarına yönelik tasarlanan Sprey Action Su Parkı ise 4-8 yaş arası çocuklara hizmet veriyor.

Değirmendere Aquapark içerisinde ayrıca Antik Kafe yer alıyor. Ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayan Antik Kafe'de, fast-food, atıştırmalık ürünler ve ticari ürünlerin yanı sıra sıcak ve soğuk içecekler ile dondurma çeşitlerinin satışı sağlanırken ebeveynler çocuklarını Antik Kafe'de bekleyerek gözlemleme şansı da bulabiliyor.