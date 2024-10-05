1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda din görevlileriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, “Bir ihtiyacınız olduğunda her zaman kapımızı çalabilirsiniz. Bütün ekibimle birlikte yardımcı olmaya hazırız” dedi KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cami ve din görevlilerini Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Programa; Diyanet Birlik-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karadaşlı, Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Kahraman, İzmit Belediyesi yöneticileri ile din görevlileri ve aileleri katılım sağladı.

SİYASET ÜSTÜ BAKIYORUZ

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Birbirimizi dinlemek, anlamak, ihtiyaçlarımız olduğunda birbirimizin kapısını çalabilmek çok önemli. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda geleneksel hale getirdiğimiz buluşmamız kıymetli. İzmit Belediyesi olarak bir ihtiyacınız, sorununuz olduğunda bütün ekibimle birlikte yardımcı olmaya hazırız. Bu konuya tamamen siyaset üstü bakıyoruz. İmkanlarımız, yetkilerimiz neye yetiyorsa fazlasıyla destek vermeye çalışıyoruz. Camilerimizin ihtiyacı olduğunda her zaman kapımızı çalabilirsiniz.

HAFTANIZ KUTLU OLSUN

Siyaset gelir geçer. Görevlerimiz bir gün bitecek. Yarın bir gün karşılaştığımızda birbirimize selam verebilmek çok kıymetli. Sizlerin de haklarınızın daha iyi koşullarda sağlaması adına haftanızın kutlu olmasını diliyorum. İzmit dışındaki din görevlileri ile de buluşmaya çalışıyoruz. Sizleri belediyemizin kendi mekanında ağırlamak da kıymetli. Kendi alın terimizle hizmet etmek ayrı bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

UYSAL, “HATIRLANDIĞIMIZI GÖRMEK AYRI BİR MUTLULUK”

Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, “Camiiler ve Din Görevlileri Haftasında bizleri ağırlayan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Başkanımız, sadece İzmit değil Kocaeli’deki tüm din görevlilerine ulaşabilmek adına ziyaretlerine Kocaeli İl Müftülüğü ile başladı. Daha sonra İzmit Müftülüğünü ziyaret etti. Önemsendiğimizi ve hatırlandığımızı görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Emeği geçen başkanımıza, yönetimine ve emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.