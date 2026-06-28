Bornova Belediyesi, Büyükpark'taki kuru havuzu mavi, beyaz ve sarı renklerle tamamen yenileyerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturdu. Havuzun zeminine Başkan Ömer Eşki'nin hizmet anlayışını simgeleyen 'Kuzey Yıldızı' mottosu işlendi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçenin ve İzmir'in en köklü sembol alanlarından biri olan Büyükpark içerisindeki kuru havuzu baştan aşağı yeniledi. Uzun süredir bakım bekleyen alan, modern dokunuşlarla estetik, canlı ve rengarenk bir görünüme kavuşturuldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin hizmet vizyonunu yansıtan ve ilçeye rehberlik eden 'Kuzey Yıldızı' mottosu, yenilenen havuz tasarımıyla somut bir anlama bürünerek Bornovalılardan tam not aldı.

Yenileme çalışmaları kapsamında havuz tabanı, canlılık ve ferahlığı simgeleyen mavi, beyaz ve sarı tonlarla bezenerek görsel bir şölene dönüştürüldü. Çevresini süsleyen bayraklar ve yeşil ağaç dokusuyla bütünleşen kuru havuz, fışkıran su jetleriyle hem çocuklara neşeli bir oyun alanı sunuyor hem de yürüyüş yapan vatandaşlara huzurlu bir atmosfer sağlıyor. Havuzun tam merkezinde yer alan parlak yıldız motifi ise ilçenin yeni dönemdeki dinamizmini gözler önüne seriyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA'MIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Büyükpark'taki yenileme projesiyle ilgili olarak; 'Bornova'mızın kalbi niteliğindeki Büyükpark, hemşehrilerimizin nefes aldığı, bir araya geldiği en kıymetli alanlarımızdan biri. Göreve geldiğimiz günden bu yana, hiçbir tesisimizin atıl kalmayacağını ve kente yakışır estetik alanlar oluşturacağımızı vurgulamıştık. Bu havuz projesi de hizmet anlayışımızın yol göstericisi olan Kuzey Yıldızı mottomuzun bir yansımasıdır. Amacımız, Bornovalıların yaşam kalitesini artırmak ve çocuklarımıza çok daha enerjik, güvenli ve rengarenk bir kent bırakmaktır. Yenilenen havuzumuz tüm ilçemize hayırlı olsun.' diye konuştu.