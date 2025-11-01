Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Hafriyat Yönetimi Projesi ile kazı alanları daha etkin denetleniyor, kaçak dökümlerle mücadele kapsamlı biçimde sürdürülüyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki SAMKENT ve Samsun Harita Kadastro Mühendisleri Odası iş birliği ile geliştirilen; şeffaf, dijital ve tüm paydaşların erişimine açık hale getirilen Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) ile Samsun'da harifiyatta dijital dönüşüm adım adım gerçekleştiriliyor. Dijital dönüşüm hamlesi ile hem kazı alanları daha etkin denetlenebiliyor hem kaçak dökümlerle mücadele kapsamlı sürdürülüyor hem de sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeni hafriyat sahalarının planlamasını daha profesyonel ve çevreci bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor.

Samsun yeni yeşil alanlar kazanacak

Çalışma kapsamında madencilik faaliyetleri sonucu doğal yapısı bozulmuş orman alanları, tahrip edilmiş mera ve tarım arazilerinin hafriyat toprağı değerlendirilerek o alanlar doğal yapısına uygun şekilde yeniden rehabilite edilecek. Samsun'a yeni yeşil alanlar kazandıracak çalışmanın görselleri de çevreci yaklaşımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeşil dönüşüm önemli artılar sağladı

Samsun genelinde tahrip edilmiş tarım arazileri ve eski maden ocaklarının planlı şekilde doldurularak yeniden tarım, rekreasyon ve orman alanlarına dönüştürüleceği projenin artıları da dikkat çekiyor. Ayrıca SAMKENT tarafından yürütülen süreçte daha önce yalnızca belediyelerin erişebildiği HYBS'nin müteahhitler ve hafriyat firmalarının da kullanımına açılması ile kazı faaliyeti öncesinde zorunlu olan Atık Taşıma ve Kabul Belgesinin dijital ortamdan alınması sağlandı. Bu sayede müteahhitler, hafriyat firmaları ve belediyeler arasında zaman kaybı ortadan kalkarken araç ve döküm kayıtları anlık olarak da izlenebiliyor.