Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla sahne aldığı Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleri ile buluştu.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, dün akşam Bayhan Müzik organizasyonuyla Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleri ile buluştu.

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz performanslar sergilemeye devam ediyor.

Aşk Kaç Beden Giyer şarkısıyla coşkulu bir konser açılışı yapan Hadise, şarkıları, dansı ve güzelliği ile Bursalıları adeta büyüledi.

2 saati aşkın sahnede kalan Hadise, konseri boyunca hem göze hem de kulağa hitap etti. Konser sonunda Kültür Park Açık Hava Tiyatrosunu hınca hınç dolduran Bursalılara güzel sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.