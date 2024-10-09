2009 Eurovision şarkı yarışmasında ‘Düm Tek Tek’ ile ülkemizi temsil ederek, büyük bir başarıya imza atan ünlü Türk pop sanatçısı Hadise bu akşam Kültür Park açık hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle buluşacak.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türk Pop müziğinin sevilen şarkıcısı Hadise bu akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle buluşuyor.

2009 Eurovision şarkı yarışmasında ‘Düm Tek Tek’ ile ülkemizi temsil ederek, büyük bir başarı elde eden Hadise Bursa için özel olarak hazırlattığı kostümü ve sahne şovuyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Uzun bir aradan sonra Bursalılar ile bir araya gelecek olan şarkıcı hafızalara kazınan tüm şarkılarını Bursalılar için söyleyecek.