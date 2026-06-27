Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Mahallemde Konser Var' etkinliğiyle şehrin sevilen sanatçılarını yeniden gazi şehirlilerle buluşturuyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programda sevilen sanatçıların konserleri, 29 Haziran- 27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Şehrin 9 ilçesinde ve belirlenen mahallelerde yapılacak konserler, belirlenen tarihlerde saat 20.00'da başlayacak.

ŞEHRİN SANATÇILARI İLE GAZİ ŞEHİRLİLER BULUŞUYOR

Her yıl yoğun ilgiyle karşılanan ve yaz akşamlarının eğlenceli programı haline gelen 'Mahallemde Konser Var' etkinliği, bu yılda şehrin Faruk Lök gibi sevilen sanatçıları ücretsiz olarak sahne alacak.

Müslüm Ateş 29 Haziran'da Akyol Ortaokulu'nda, Aysel Yılmaz 30 Haziran'da Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde, Emine Yavuz 1 Temmuz'da Mehmet Küçükparmak İlkokulu'nda, Nizamettin Safa 6 Temmuz'da Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu'nda, Faruk Lök 7 Temmuz'da Burç Ayvaz Burçkan Çok Programlı Lisesi'nde, Yusuf Şimşek 8 Temmuz'da İsmetpaşa Anadolu Lisesi'nde, Fırat Dündar 20 Temmuz'da Hatice Karslıgil İlkokulu'nda, Bulut 21 Temmuz'da Şehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu'nda, Burak Sesli 22 Temmuz'da Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Bertan Ayana ise 27 Temmuz'da Ömer Özmimar İmam Hatip Lisesi'nde konser verecek.

İlçelerde ise Emre Tabur 4 Ağustos'ta Karkamış, Hasan Çoban 5 Ağustos'ta Nizip, Mehmet Yakar 11 Ağustos'ta İslahiye, Mehmet Kalkan 12 Ağustos'ta Nurdağı, Yılmaz Şencan 18 Ağustos'ta Araban, Okan Bayburt 19 Ağustos'ta Yavuzeli, Halil Polat 25 Ağustos'ta Nizip, Adnan Orhan ise 26 Ağustos'ta Oğuzeli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelecek.