İlk rüştiye olan Umurbey Rüştiyesi'nin 160. kuruluşu ve Hacı Etem Ağa'yı Anma etkinlikleri Umurbey Abdullah Fehmi İlk ve Ortaokulu organizasyonunda gerçekleştirildi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Umurbey Abdullah Fehmi İlk Ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alpercan Türkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ , ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammet İkinci ilec Adem Şahin, okul müdürleri , öğretmenler ogrenciler ve Umurbey halkı katıldı.

Abdullah ve Fehmi İlk ve Ortaokuluna ve programa katkılarından dolayı Güneşdoğdu ailesine plaketlerini ve hediyelerini Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alpercan Turkel ve İlçe Millli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ tarafından verildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı programın ardından, konuklara plav ikramı yapıldı.

Okul Müdürü Ömer Mert programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.