Edirne İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, Enez ilçesine bağlı Karaincirli, Vakıf, Büyükevren, Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde yıllardır süren imar planı eksikliğinin, bölgesel kalkınmayı ve halkın yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, Enez ilçesinin beş sahil köyüne ilişkin komisyon raporunu meclis üyelerine sundu ve rapordaki bulguları meclis kürsüsünden aktardı.

Yılmaz, Karaincirli, Vakıf, Büyükevren, Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde mevcut yapılaşma bulunmasına rağmen imar planı süreçlerinin tamamlanamadığını belirtti. Çoğu bölgede doğal sit statüsünün sürdüğünü ifade eden Yılmaz, DSİ onayları ve etüt raporlarının gecikmesi nedeniyle planlama çalışmalarının durma noktasına geldiğini dile getirdi.

Yılmaz, imar planlarının tamamlanmasının mülkiyet haklarını güvence altına alacağını, kaçak yapılaşma ve çevresel tahribatı önleyeceğini belirterek, 'Planlama süreci doğa koruma dengesi gözetilerek hızlandırılmalı. Enez kıyıları yalnızca yapılaşma alanı değil, gelecek kuşaklara bırakılacak ortak bir doğal mirastır.' dedi.

Komisyon raporuna göre; özellikle Gülçavuş ve Sultaniçe köylerinde taşkın sınırlarıyla ilgili onayların henüz alınamaması, vatandaşların evlerini yasal zeminde yenileyememesine ve altyapı yatırımlarının yapılamamasına neden oluyor. Büyükevren ve Karaincirli'de de benzer biçimde planlama süreci koruma kurulu onaylarını bekliyor. Bu durum, düzensiz yapılaşma ve altyapı eksikliklerini artırıyor.

Komisyon, planlama eksikliğinin yalnızca idari bir gecikme olmadığını, çevresel riskler ve sosyal sorunlara da yol açtığını vurguladı. Vatandaşların ruhsatlı konut yapamaması, altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanamaması ve çevre kirliliği gibi sorunlar, özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte daha görünür hale geliyor.

Raporda, 'Planı olmayan bölgelerde altyapı yatırımları geliştirilememekte, kanalizasyon ve atık sistemleri eksik kalmakta, tarım alanları ile yapılaşma sınırları karışmakta, vatandaşlar mülkiyet ve inşaat izinlerinde sürekli engellerle karşılaşmaktadır.' ifadeleri yer aldı.