Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ekipleriyle birlikte hafta sonu mesaisinde bir araya geldi. Hem toplantı hem de saha gezisi yaparak sorun ve ihtiyaçları değerlendirdiklerini belirten Başkan Günay “Yelki mahallemizde acil yapılması gereken alanlar var, buraların biran önce hayata geçirmemiz için İZSU bürokratlarımızla bir araya geldik” dedi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe için her geçen gün yeni projeler İzmir’de adından söz ettiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, özellikle Yeni yerleşim alanı olarak her geçen gün tercih edilen Güzelbahçe Yelki Mahallesi’ yaşanan altyapı sorunlarını ve derelerin ıslahı için İSZU ve Güzelbahçe Belediyesi çözümü için harekete geçti. Hafta sonu İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ekibi ile kapsamlı bir toplantı yapan Başkan Günay, teknik ekiple birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Yelki Adnan Menderes Caddesi ile başlayan saha incelemesi, 2536 sokak yağmur suyu kanalı, Çamlı Mahallesi Yeni Dört Mevsim Sitesi ve Yelki Günbatımı Sitesi içme suyu sorunları ile ilgili incelemelerde bulunuldu.

“BÜYÜKŞEHİRLE BİRLİKTE SORUNLARI ORTAK HALLEDECEĞİZ”

Güzelbahçe’deki tüm sorun ve ihtiyaçları İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli çalışmalarla devam ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe birçok konuda hizmet akışını hızlandırmamız gerekiyor. Yazın vatandaşlarımızdan almış olduğumuz en büyük şikâyet su kesintileri, kışında yağmurlardan kaynaklı yola ve bahçelere taşan yağmur suları. Bu konularla ilgili İZSU Genel Müdürü Sayın Gürkan Erdoğan ve ekibiyle sahayı dolaştık. En sıkıntılı olan alanlarla ilgili bilgilendirmeleri yaptık. Zaten İZSU alana hakim onlarda nerelerde hangi sıkıntıları olduğunu az çok biliyorlar. Kısa vadede çözülecek olan sorunlar hemen çözülecek. Diğerleri içinde bir planlama yapılıp süreç içinde başlanacak. İş birliği içerisinde sorunlarımızı çözeceğiz. Güzelbahçe ve Büyükşehir el ele vererek Güzelbahçeli hemşehrilerimizin ilçemizde daha konforlu yaşamaları için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Çamlı köyü ziyaretinde, her cumartesi kurulan Çamlı Köyü Kadın Üretici Pazarını ziyaret eden Başkan Günay ve beraberindeki heyete, kadınlar gözleme ve tatlı ikram etti.