Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 54 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 11 şirket ve 4 dernek için kayyım atanması talep edildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, 25 Ağustos 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında suçlamalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ve 4 dernek için kayyım atanması talebinde bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.