İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geldikleri bölgeleri ve sayılarını açıkladı. Geçici koruma altında bulunan 2 milyon 920 bin 119 Suriyelinin illere göre dağılımını yapan Bakan Yerlikaya, aylık ortalama gönüllü geri dönüş sayısının 2024 yılında 12 bin 313'e yükseldiğini duyurdu. Sınır kapılarında 7/24 esasıyla yapılan günlük işlem kapasitesi, 3 bin 20'den 19 bine çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 milyon 164 bin 472 yasal kalış hakkı bulunan yabancıdan, yasal kalış hakkı olan tüm yabancıların adres tahkikatlarının tek tek evlerine gidilerek yapıldığını belirterek, geçici koruma altında bulunan 2 milyon 920 bin 119 Suriyelinin illere göre dağılımını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'den bu yana gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapanların sayısının 763 bin 443 olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya'nın, aylık ortalama gönüllü geri dönüş sayısının 2024 yılında 12 bin 313'e yükseldiğini belirttiğini ifade ederek, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitim durumlarıyla ilgili ayrıntılı infografikleri paylaştı.

İnfografiklere göre Suriyelilerin okullaşma oranının yüzde 76,45 olduğu, 60 bin 750 Suriyelinin üniversite eğitiminin devam ettiği tablolara yansıdı.

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geldikleri bölgeleri ve sayılarıda tek tek açıklayan Göç İdaresi Başkanlığı; Halep'ten 1 milyon 239 bin 845, İdlip'ten 187 bin 498, Deyrizor'dan 106 bin 192, Hama'dan 102 bin 758, Haseke'den 96 bin 502'nin geldiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyelilere geri dönüş hazırlığı yapması için her aileden bir kişiye, 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında 3 giriş çıkış hakkı tanıyacaklarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gönüllü geri dönüşlerle ilgili 8 Aralık sonrası günlük gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 6,8 kat arttığını, 9 - 23 Aralık arasında 23 bin 440 Suriyeli kardeşin gönüllü geri dönüş yaptığını vurguladı.