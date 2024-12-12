Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 2024 yılını bölgesinde gerçekleştirdiği 3,7 milyar liralık yatırımın yanı sıra bakım onarım çalışmalarına da 876 milyon lira harcayarak tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da dünyayı 1.2 kat dolaşabilecek uzunlukta elektrik hattı ve 500 binin üzerinde sokak lambası ile enerji sürekliliğive güvenliğini koruyan UEDAŞ, yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

UEDAŞ, enerji nakil hatları, kırsal şebeke yenilemesi, aydınlatma ve genişleme çalışmaları için toplamda 3,7 milyar liralık yatırım sağladı.

Yatırım çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak şebekesini yenileyen UEDAŞ, 876 milyon liralık bütçesini de bakım onarım çalışmalarında kullandı.

SAHA EKİPLERİ 7/24 GÖREVDE

Coğrafi çeşitliliği ile öne çıkan Güney Marmara’da saha ekipleriyle 7/24 mesaisini sürdüren UEDAŞ, dijital sistemlerle de şebekesini destekliyor.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan UEDAŞ, elektrik şebekesinin uzaktan tüm kontrol, kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemi kesinti sürelerini minimuma düşürüyor.

Hizmet bölgesindeki kritik noktalarda 635 adet istasyonu bulunan ve 3 bin 728 adet fideri SCADA Sistemine entegre eden UEDAŞ, 24 saat online izleme ile meydana gelebilecek arızalara uzaktan müdahale sağlayabiliyor.