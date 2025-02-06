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Edirne'de Keşan kırsalı rant uğruna kurban mı edilecek?

Edirne'de Keşan kırsalı rant uğruna kurban mı edilecek?

Etkili kar yağışıyla birlikte havai hatlarda meydana gelebilecek buz yükü gibi arızalara karşı aralıksız saha mesaisini sürdüren ekipler , SCADA sistemi sayesinde de şebekenin uzaktan tüm kumanda , kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlıyor .

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile birlikte UEDAŞ saha ekiplerinin kar mesaisi başladı . BURSA (İGFA) - Güney Marmara’da etkisini gösteren kar yağışına saha ekipleri , 7/24 mesaisini sürdürüyor. Bursa , Balıkesir , Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ , olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerini alarak enerji sürekliliğini koruyor .