Bilecik'te Güneş Spor Kulübü, her yıl daha çok kişiyle aşure paylaşmayı hedeflerken, bu sene 5 bin kişilik hazırladığı aşurenin dağıtımını gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök , Kadın Kolları ve Güneş Spor Kulübü Yönetimi ve Üyeleri her yıl aşurelerini birlikte yapmayı tercih ediyor.

Evlerde aşure pişirip dağıtmak yerine toplu halde aşurelerini yapıp daha çok kişiye ulaşmayı arzu ettiklerini belirten Başkan Kök, özellikle pişirme aşamasında destek olan Hanife Gürcan ile Nazmi Gürcan'a, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti. Kök, kavgaların ve kırgınlıkların uzak olduğu, birlikteliklerin çoğaldığı, bazı etkinlikleri hep beraber yapabilmenin mutluluğunu yaşama temennisinde bulundu.

Etkinliğe ;İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu,Emniyet Müdürü Orhan Boz Demir, İlçe Müftülüğü Vaiz Kasım Karaali, Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Nursel Topal, Bozüyük Dostları Derneği Başkanı Aygül Varlık, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Hayrettin Sabırlı,Bozüyük Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Özen Sevgili,Eski Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Türk Metal Sendikası Demirdöküm fabrikası Baş Temsilcisi Ayhan Dereli ve Temsilci Ergün Emir,Türkiye Radyo Amatörleri Derneği (TRAC) Başkanı Veli Çelik ve misafirler katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu da, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini duyurdu.