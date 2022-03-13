Türkiye 2 bin 700 yıllık Siloam Yazıtı'nı İsrail'e iade etti mi?

İbranice yayın yapan Zman Yisrael'e konuşan yetkili, şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 2 bin 700 yıllık Siloam Yazıtı'nın İsrail'e iade edileceğini belirtti. Söz konusu tarihi eser Kral Hezekiya'nın Kudüs'e inşa ettiği tünelin kanıtı olarak gösteriliyor. Bu tünel inşaatı İsrail'in Kudüs'le bağının çok eskiye dayandığının sembolü olarak görülüyor.

"JEST, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN YUMUŞADIĞI SIRADA GELDİ"

Var olan en önemli İbranice yazıtlardan biri olarak kabul edilen Siloam Yazıtı'na yönelik gelişme İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yumuşadığı sırada geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi ve bu, 14 yıldır İsrail'in Türkiye'ye üst düzeydeki ilk ziyareti.

Yetkili bu jestin karşılığında İsrail'in şu an ülkedeki bir müzede tutulan, tarihi ve dini açıdan önemli bir eseri Türkiye'ye göndermeyi teklif ettiğini söyledi. Açıklamaya göre bu jest Herzog ve Erdoğan'ın görüşmeleri sırasında dile getirilmese de iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında düzenlendi. Türkiye'den habere yönelik herhangi bir doğrulama gelmedi.

TÜRKİYE YALANLADI MI?

Türkiye'den 'İsrail' yalanlaması: Böyle bir şey söz konusu değil

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 2 bin 700 yıllık Siloa Yazıtı’nın Türkiye tarafından İsrail’e verileceği iddiaları yalanlandı.

Times Israel haber sitesinde ismini açıklamayan İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde, İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen Türkiye'ye ait "Siloam yazıtının" (Silvan yazıtı) İsrail'e verileceği iddia edildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre böyle bir durum söz konusu değil.



HABERLERİN YALAN OLDUĞU AÇIKLANDI

Yazıtın 1880'de bulunduğu yer olan Doğu Kudüs'ün o dönem Osmanlı toprağı, şimdi ise buranın Filistin devletinin parçası olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, söz konusu tarihi eserin İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin yalan olduğunu söyledi.

TELAVİV BİRÇOK KEZ İSTEDİ RET CEVABI ALDI

İsrail basınında çıkan haberlere göre Tel Aviv yönetimi bu yazıtı daha önce de birçok kez Türkiye'den istedi ancak her seferinde ret cevabı aldı.

Paleo-İbranice dilinde yazılmış 6 satırlık yazıtta inşaatı gerçekleştiren kazıcıların hikayesi anlatılıyor. Satırlarda, "Bu sesler karşılıklı birbirine bağıranların sesiydi. Çünkü orada kuzey ve güneyden açılan tünel birleşiyordu. Ve o gün kanal açılmış oldu. Tünelin açılmasıyla her iki taraftaki işçiler ve kazmaları karşılaştılar" ifadeleri yer alıyor.

YILLARDIR İSTENDİ VE REDDEDİLDİ

İsrailli yetkililer uzun süredir antik eseri ülkelerine götürmek için uğraşıyor. 2017'de İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, yazıt karşılığında iki fil teklif etmiş ancak öneri reddedilmişti.

2007'de dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, mevkidaşı Abdullah Gül'den İsrail'in kuruluşunun 70. yıl kutlamalarında sergilenmesi için eseri ödünç olarak istemişti. Gül olumlu yanıt verse de İsrail'in Gazze politikaları nedeniyle eser İstanbul'da kalmıştı.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 1998'de yazıt karşılığında başka eserlerin teklif edildiğini söylemişti.

Arap Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı Mehmet Tütüncü, Kanuni Sultan Süleyman'ın kayıp kitabesini 120 yıl sonra 2017'de İsrail Devlet Müzesi’nin deposunda bulmuş ve İsrail’in bu kitabeyi, İstanbul’daki yazıtla takas etmek istediğini söylemişti.