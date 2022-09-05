TOKİ'nin 7 yıldır bitiremediği 'Sabır Evleri' Meclis'te...

TOKİ’nin dar gelirliler için yaptığı 86 konutun, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sabır Evleri” projesine dönüştürüldüğünü aktaran CHP’li vekil Mahmut Tanal, devirde usulsüzlük, müteahhidi kurtarma operasyonu iddialarını Meclis gündemine taşıdı.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TOKİ’nin Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ne bağlı Eyüp Nebi Beldesi’nde dar gelirli vatandaşlar için yaptığı 86 konutun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne “Sabır Evleri Projesi” adı altında devrinin, müteahhidi kurtarma operasyonu olduğu iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, TOKİ’nin dar gelirliler için başlattığı 86 konutluk projenin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi, kamu zararının, usulsüzlüklerin tespiti konusunda soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu.

TOKİ’NİN MÜTEAHHİDİ, 7 YILDA PROJEYİ BİTİREMEDİ

CHP’li vekil Mahmut Tanal, hazırladığı soru önergesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2014 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesine bağlı Eyyüp Nebi Beldesi’nde dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması amacıyla “Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi” başlığı adı altında proje hazırlandığını hatırlattı.

Önerge metninde TOKİ’nin 86 adet konut, 1 cami inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 24.02.2014 tarihinde ihaleye çıktığını, işin süresinin 09.05.2014 - 01.10.2015 olarak belirlendiğini anlatan Tanal, Ancak işin bitmesi gereken tarihin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen konutlar teslim edilmemiş, proje eksiksiz şekilde tamamlanmamıştır” ifadelerini kullandı.



DEVREYE BÜYÜKŞEHİR GİRDİ!

2022 yılına gelindiğinde ise dikkat çekici bir gelişme yaşandığını önerge metninde vurgulayan Tanal, “TOKİ’nin ihaleyi alan firma aracılığıyla yapımını sürdürdüğü Viranşehir Eyyüp Nebi 86 konut projesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınmış ve TOKİ’nin konut projesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ projesine dönüştürülmüştür. TOKİ’nin inşa ettiği 86 konutun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Ağustos 2022 tarihinde ‘Sabır Evleri’ adı altında açılışı yapılmıştır” bilgisini aktardı.



CEVAP BEKLEYER ‘SABIR EVLERİ’ SORULARI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği sorular şöyle: - TOKİ, 2014 yılında başlattığı “Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi”ni durdurdu mu? Şayet durdurduysa hangi gerekçeyle durdurdu? TOKİ’den Viranşehir Eyyüp Nebi’de 86 konut ve cami inşaatı ihalesini alan firma, inşaat çalışmalarını yarıda mı bıraktı? İhale şartnamesine uymayan firmaya yaptırım uygulandı mı? Söz konusu firma hangisidir? İlgili firmanın ortakları kim ya da kimlerdir?

- TOKİ’nin dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için başlattığı 86 konutluk projeden hangi gerekçeyle vazgeçilmiştir?

- TOKİ tarafından ilgili firmaya Viranşehir Eyyüp Nebi 86 Adet Konut Projesi için hakediş ödemesi yapılmış mıdır?

- TOKİ’nin 2014 yılında başlattığı “Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi” hangi aşamadayken, konutlara “Sabır Evleri” adını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir? TOKİ, 86 konutluk projede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’yle takas yoluna mı gitti? Şayet takas yoluna gidildiyse 86 konutluk proje karşılığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden hangi taşınmazlar alınmıştır?

- Bakanlığınıza bağlı Toplu Konut İdaresi’nin başlattığı “Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi” kanuna, imara aykırı mıydı? Şayet aykırıysa yasal düzenlemelere aykırı bir konut inşaatı projesini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi nasıl üstlendi?

- TOKİ’den söz konusu ihaleyi alan firmanın, 86 konut, 1 cami inşaatına başlayan müteahhitlerin zararının karşılanması için mi “Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi”, “Sabır Evleri” adı altında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde devredildi?

- TOKİ’nin dar gelirliler için başlattığı 86 konutluk projenin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi, kamu zararının, usulsüzlüklerin tespiti konusunda soruşturma başlatılacak mıdır?

- TOKİ’den Viranşehir Eyyüp Nebi Beldesi’ndeki 86 konutluk projeyi devralan ve projeye “Sabır Evleri” adını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, devirden sonra TOKİ’den 2014 yılında söz konusu projenin ihalesini alan firmaya, müteahhitlere ödeme yaptı mı? Şayet ödeme yaptıysa ne kadar ödeme yaptı? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, TOKİ’den 86 konutluk projenin ihalesini alan firmaya, müteahhitlere ödeme yapacak mı? Ödeme yapacaksa ne kadar ödeme yapacak?

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Sabır Evleri” adını verdiği Viranşehir Eyyüp Nebi’deki 86 konutluk yerleşkede eksik kalan işleri, TOKİ’nin 2014 yılında anlaştığı firmaya mı yaptıracak? Yoksa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, eksik kalan işleri yeni bir firmaya mı yaptıracak? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir Eyyüp Nebi’deki 86 konutluk yerleşkede eksik kalan işler için yeni bir ihale mi düzenleyecek?