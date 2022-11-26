Pençe Kilit harekatında 4 şehit daha...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. Yine aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Işık da şehit düştü. Operasyonlarda 22 terörist de etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Akar, şehit haberinin ardından Ankara'ya dönerek, harekat merkezinde TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.

PEŞPEŞE ŞEHİT HABERLERİ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan peş peşe şehit haberleri geldi.

Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun şehit olduğu, 2 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

İlerleyen dakikalarda, aynı bölgeden bir acı haber daha geldi. Yıldırım düşmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Işık şehit düştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın kaldırıldığı hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

İKİ GÜNDE 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonların hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği hatırlatılarak, operasyonlarda 10’u Irak’ın kuzeyinde, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!" ifadeleri yer aldı.

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pençe Kilit Harekatı’nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndüğü ve TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

2 GÜNDE 7 ŞEHİT

Bu arada 2 gün öncede yine Pençe Kilit harekatı çerçevesenide 3 askerimiz şehit dişmişti. Irak’ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrası Piyade Teğmen Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonu devam ediyor.