banner314

banner325

Son Dakika

Pençe Kilit harekatında 4 şehit daha...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. Bir askerde yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü.

GÜNDEM 26.11.2022, 23:35 27.11.2022, 08:49 Murat Aydın
Pençe Kilit harekatında 4 şehit daha...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. Yine aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Işık da şehit düştü. Operasyonlarda 22 terörist de etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Akar, şehit haberinin ardından Ankara'ya dönerek, harekat merkezinde TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.

PEŞPEŞE ŞEHİT HABERLERİ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan peş peşe şehit haberleri geldi.

Acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun şehit olduğu, 2 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

İlerleyen dakikalarda, aynı bölgeden bir acı haber daha geldi. Yıldırım düşmesi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Işık şehit düştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın kaldırıldığı hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

İKİ GÜNDE 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonların hem Irak’ın kuzeyinde hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği hatırlatılarak, operasyonlarda 10’u Irak’ın kuzeyinde, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!" ifadeleri yer aldı.

BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Pençe Kilit Harekatı’nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndüğü ve TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

2 GÜNDE 7 ŞEHİT 

Bu arada 2 gün öncede yine Pençe Kilit harekatı çerçevesenide 3 askerimiz şehit dişmişti.  Irak’ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrası Piyade Teğmen Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonu devam ediyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 27 Kasım 2022
İmsak 06:28
Güneş 07:58
Öğle 12:57
İkindi 15:23
Akşam 17:45
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Rizespor 14 25
3. Boluspor 14 25
4. Pendikspor 13 24
5. Keçiörengücü 13 24
6. Samsunspor 13 23
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 15 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir