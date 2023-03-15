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Önce Deprem vurdu şimdi Sel; Selde Şanlıurfa’da 9 Adıyaman’da 1 can kaybı

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can 5 can aldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 9 kişi yaşamını yitirdi. Selde hayatını kaybedenlerden birinin 1, 5 yaşında olduğu bildirildi.

GÜNDEM 15.03.2023, 15:20 15.03.2023, 15:27 Murat Aydın
Önce Deprem vurdu şimdi Sel; Selde Şanlıurfa’da 9 Adıyaman’da 1 can kaybı

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can 5 can aldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 9 kişi yaşamını yitirdi. Selde hayatını kaybedenlerden birinin 1, 5 yaşında olduğu bildirildi.

Deprem bölgesinde şiddetli yağmur sele dönüştü.

Son açıklamaya göre ise Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 9 kişi yaşamını yitirdi. 
Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu.

Kentte dün akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.
Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı. Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini duyurdu.

ŞANLIURFA VALİSİ: 4 CAN KAYBIMIZ VAR

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki sel felaketinde 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ADIYAMANDA BİRİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteyner suya kapıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Adıyaman'da kayıp 4 kişi ise aranıyor.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını söyledi. Bölgeye, Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda bir vatandaşımız vefat etti, dört vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli Valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yatağında 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 10 kaybımızın dışında bir kayıp söz konusu değil. Birkaç günden beri uyarımız devam ediyor." dedi.

Soylu, "Dere yataklarının etraflarında, her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var" dedi.

#deprem #sel
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