Kurtulmuş ve beraberindekiler deprem bölgesinde neden gülüyor?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşayan Şanlıurfa'daki çadır kente ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bütün ülkeyi acıya boğan asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Şanlıurfa'daki çadır kente ziyarette bulundu. Depremzedeleri çadırlarında ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yardım çalışmaları ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

Kurtulmuş, ziyaretiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Kurtulmuş, paylaşımındaki mesajında; "Şanlıurfa'da kardeşlerimizle bir aradayız. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte, el ele gönül gönüle vererek silecek, şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Rabbim ülkemizi daha büyük afetlerden muhafaza etsin" dedi.

Kurtulmuş, deprem bölgesindeki ziyaretinde vatandaşlarla tek tek sohbet etti, sorunlarını dinledi. Numan Kurtulmuş, çadır kentleri ziyareti boyunca vatandaşların acılarına ortak olurken, alanda koşturan çocukların tebessümlerine de tebessüm ederek karşılık verdi.

Numan Kurtulmuş ile beraberindekilerin ziylaret sırasında gülüşleri, mutlu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

*AJANS HABER