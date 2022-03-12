İstanbul Kar altında... Sokakta kalan 675 kişiye İBB sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 gün önce başlayan ve kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili yaptığı kamuoyu bilgilendirmelerine devam etti. İmamoğlu, Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yeni bilgiler ışığında açıklamalarda bulundu. Meteorolojik verilerin tümüyle kendilerine doğruları gösterdiğini ve bu yönde tedbir aldıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bugün, 12 Mart Cumartesi günü sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Florya İstasyonu’muzda, 30 yıl önce, 2003’te -4 ölçülmüştü; Bu gece -4,4 dört ölçüldü. Yani mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk hep beraber. Aslında bu soğuk havanın, özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu arkadaşlarım tarafından iletildi. Ve hatta -7, -8’e kadar varabilen, bunun hissedilen derecelerinin de -15’lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi. Dolayısıyla aslında bu Sibirya soğuğu diye tariflenen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin bir ölçümü diyebiliriz” bilgilerini paylaştı.

“CAN SIKICI VE ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞANMADI”

“İstanbul'un bu sürece en doğru şekliyle hazırlık yapmasının, herkesin bir paydaş olmasının, herkesin zamanında sürece müdahil olmasının ve buna da maksimum seviyede 16 milyon İstanbullu hemşehrimizin eşlik etmesinin sonucunu da yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, şu ana kadar can sıkıcı ve üzücü bir olayın yaşanmamış olmasını, bu iş birliği sürecinden kaynaklandığı tespitinde bulundu. Vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamasının bu başarıdaki en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Toplu taşımamızın da bu anlamda yoğun bir çabayla vatandaşlarımıza hizmet verdiğini özellikle belirtmek isterim. Hem metro hem İETT otobüslerimizle ilgili süreci en etkin bir biçimde sürdürdük. Metro ulaşımımız, gece 02.00’ye kadar devam etti. Örneğin; 10 Mart'ta, 2 milyon 487 yedi bin yolcuyu İETT taşıdı. 11 Mart'ta, 1 milyon 961 bin yolcuyu yine İETT taşıdı. Metro, 10 Mart'ta 1 milyon 514 bin; 11 Mart'ta 1 milyon 539 bin yolcuyu taşıdı” rakamlarını paylaştı.

“4-5 GÜNLÜK ALARMIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ”

Meteoroloji verileri ışığında, bugün öğlen sonrasına dikkat çeken İmamoğlu, bu zaman dilimi içerisinde diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının beklendiğine vurgu yaptı. “Bugün, bütün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız” diyen İmamoğlu, “Dolayısıyla dışarıya çıkılmaması, mecbur kalmadıkça asla araba kullanılmaması gerekmektedir. Toplu taşıma hizmetimizin, yine aynı sıklıkla hem İETT hem metrolarımız, Şehir Hatlarımız tümüyle hizmetinizde. Bu bakımdan lütfen toplu taşımayı kullanmaya devam ediniz” çağrısını yaptı. Şehrin bazı noktalarında kar kalınlığının 30 ile 50 santimetrelere ulaşacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, vatandaşları donma ve buzlanma risklerine karşı uyardı.

İBB HİZMETLERİNİ ÖZETLEDİ

İstanbul Valiliği’nin aldığı okul tatili ve idari izin kararlarının sorumlu bütün kurumları rahatlattığını belirten İmamoğlu, tırların kontrolü geçişinin de bu rahatlamaya katkı sunduğunu yineledi. İBB’nin 2000 araç ve 10 bine yakın personelle sahada olduğunun kaydeden İmamoğlu, “Şu ana kadar toplam 4 günde, 44 bin ton tuz kullanıldığını; yine 4 günde 900 ton solüsyon kullanıldığını ifade edelim. Bütün ihtiyaçlara dönük stoklarımızın mevcut olduğunun da bilinmesini isterim” dedi. Kar yağışının başladığı günden bu yana, trafiğin sıkışma noktalarında 198 bin kumanya ve 108 bin mobil malzeme dağıtımı yapıldığını aktaran İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

- Mobil tuvalet hizmetlerimiz devam etti.

- 675 evsiz vatandaş, İBB tarafından misafir edildi.

- Sokak hayvanlarına 655 noktada, noktada besleyici değeri yüksek, günlük 2 ton kuru mama dağıtıldı.

“UMARIM SADECE KARIN BEREKETİNİ KONUŞURUZ”

Karla mücadele kapsamında bütün tedbirlerin alınmış durumda olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, vatandaşlara, kendileriyle olan iş birliğini sürdürme çağrısını da yineledi. Şu anda yağan karın barajlardaki etkisinin erime sonrasında görülmeye başlanacağını belirten İmamoğlu, “Umuyorum; önümüzdeki hafta, sadece karın bereketini, tarıma sağladığı güzelliği konuşuruz. Özellikle yakın bölgede tarımla uğraşan çiftçilerimizin bu kara çok ihtiyaç duyduğunu da biliyorum. Bu bağlamda, karın bereketini konuştuğumuz günleri diliyorum. 16 milyon vatandaşımızın, hemşehrimizin iş birliğiyle, bütün kamu kurum, kuruluşlarıyla, valiliğimizle, İstanbul Büyükşehir Belediye’mizle, güzel hizmetlerimizin sonucunu hep birlikte alalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI: “HER YERDEYİZ; TEYAKKUZDAYIZ”

“Bu arada bir bilgiyi daha belirtmek isterim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Unkapanı Köprüsü çok konuşuldu dün. Burada bağlantı derzlerinde bir açılma yaşandı. Saat 12.00’de köprü trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde, köprüde hiçbir yapısal problem yok. Bu yüzer köprü; belki bilmeyen vatandaşlarımız vardır. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, teknik ekiplerle beraber, açılır kısmına müdahale edildi. Buradaki zincirlerde gerdirme işlemi uygulanarak, saat 17.00 itibariyle de Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı. Bu, -bazı kuruluşlar yazıyor- Haliç’in üzerindeki Unkapanı Köprüsü. Kara kısmında, üst geçidi olan bölümde yaptığımız inşaatla ilgisi yok. Ama bu yapısal bir sorun değil; giderildi. Her yerdeyiz; teyakkuzdayız.