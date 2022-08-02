Erdoğan'ın '20 yıldır nerdeydin' dedirten Sosyal Konut açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalar şaşırtıyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderleri gibi açıklama yapması seçime işaret yorumlarına neden oluyor. 20 yıldır iktidarda olan AKP Genel Başkanı Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin en yetkili Devlet Başkanı olarak, bugün ülkede yaşanan sıkıntıları yeni görmüş gibi açıklamalar yapması dikkat çekiyor. Vatandaşın konut sıkıntısı olduğunu 20 yıldır göremimiş gibi bir açıklama yapan Erdoğan, konut fiyatları ve kiraların faiş fiyatlarına karşı önlem alma yerine, sosyal kmonut projesini ortaya koyuyor. "20 yıldır sosyal konut projesinin yerine rant projesi" olduğunu öne süren vatandaşlar, bu konuda endişeli.

Kabine toplantısı sonra gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesini açıklarken "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışıyla inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ BAŞLATIYORUZ”

İşte Erdoğan'ın Sosyal Konut Projesi ile ilgili sözleri: Aziz milletim; vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü diğer alanlarla birlikte konut sektöründe de yerine getirecek yeni projeler geliştirdik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde en büyük değişimleri gerçekleştirdiğimiz alanlardan biri de şehirciliktir. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak, ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce de 100 bin sosyal konut inşası için çıktığımız çağrıya 10 katından fazla talep aldık. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Pek çok ilimizde şehir içinde kalan sanayi alanlarını dışarıya taşıyor, bu konudaki talepleri de süratle yerine getiriyoruz.

Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.

Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşallah sektörünü canlandırmak, hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım son dönemde ciddi şikâyet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca, ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır.

Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ’yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkândan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istekler doğrultusunda yaş aralığını 18-25’ten 18-30’a yükselttik, böylece 1 Eylül tarihine kadar gençlerimizin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine imkân sağlıyoruz.

Aynı şekilde sporda da başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe çıkartıyoruz. Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. Bu oyunlar için 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu ve heyet üyesiyle on binlerce sporsever Konya’ya gelecek. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’mıza kazandırdığımız tesisler daha sonra hem şehirdeki gençlerimize hizmet edecek, hem de benzer organizasyonlar için kullanılacaktır.

Dünya çapında ses getireceğine inandığım bu oyunlar için ülkemizde misafir edeceğimiz kafilelere şimdiden hoş geldiniz diyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.

Yine bu vesileyle, genç yaşta Manş’ı aşan Aysu Türkoğlu kızımızı da şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Tabii bu bir rekor, bizler için de ayrı bir gurur vesilesi. Aynı şekilde ailesini, hocalarını kutluyorum.

Hepinizi de bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.”