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Deprem bölgesinde son durum; Can kaybı 40 bine yaklaştı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM 16.02.2023, 16:02 16.02.2023, 16:24 Murat Aydın
Deprem bölgesinde son durum; Can kaybı 40 bine yaklaştı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti. 108 bin 68 kişi de yaralandı. Enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuran 216 bin 347 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edildi.

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AFAD, Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 4.323 artçı deprem meydana gelmiştir.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 

216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29.944 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11.488’dir.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9.908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253.016’dır.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.513 araç sevk edilmiştir.

Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 121 helikopter ve 75 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 6.490 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir.

AFET BÖLGESİ BARINMA GURUBU

Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 283.410 Çadır sevk edilmiş olup bunların 172.225’i kurulmuştur. Bölgeye 54.297 Konteyner ve 3.264.985 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78.500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79.720 barınma malzemesi verilmiştir.

AFET BESLENME GRUBU

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın ve 330 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1.859.530 beslenme hizmeti verilmiştir.

Afet bölgesinde 31.256.211 sıcak yemek, 7.499.136 çorba, 19.286.999 su, 36.092.267 ekmek, 14.477.997 ikramlık malzeme, 2.283.132 içecek dağıtımı yapılmıştır.

PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU

4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 2.403, deprem bölgesi dışında 2.652 personel ve 1.123 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 332.049, deprem bölgesi dışında 90.795 olmak üzere toplam 422.844 kişiye psikososyal destek verilmiştir."

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