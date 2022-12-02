Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde

Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle ve hasretle yâd ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eserleri ve mücadelesiyle nesillerin ruhunu beslediği için Rabb’im ondan razı olsun. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek öyle bir babayiğidin ama her babayiğidin harcı değil. Siz bugün tatlı su mücahitliğine soyunanlara, romantik devrimcilik oynayanlara, rüzgârı başka yerden alarak esip savuranlara bakmayın. Bunların hiçbiri zalim karşısında konuşamaz, zulüm karşısında direnemez. Gerektiğinde hayatı pahasına davasını sahiplenip, çilesini çekemez. Üstat, işte bunu başarmış bir şahsiyet olduğu için milletimizin gönlünde bu derece güçlü yer etmiş, bu derece derin iz bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ ÜLKEMİZİN ÜZERİNİ KÜL KATMANIYLA ÖRTMEK İSTESELER DE BAŞARAMAYACAKLAR”

Milletlerin dirayetli liderler ve üretken ilim kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükseleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı dönemlerde üzeri küllense de bu vasıfları bünyesinde barındıran bir millet önünde sonunda o beklenen şahlanışı gerçekleştirir. Üstat, bu küllerin en yoğun şekilde üzerimize çöktüğü bir dönemde milletimizin özündeki közü eserleri ve mücadelesiyle canlı tutarak, harlayarak bugün yaşadığımız büyük atılıma zemin hazırlamıştır. İnşallah bu mirası hem sahiplenecek hem zenginleştirecek bir yolda giderek daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Her ne kadar birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir kül katmanıyla örtmek isteseler de Allah’ın izniyle başaramayacaklar. Bilhassa son on yılda yaşadığımız, aralarında 15 Temmuz’un da olduğu her hadise bize, milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda neler yapabileceğini tekrar tekrar göstermiştir.”

Üstadın ömrünü adadığı davasının tüm bu mücadelede kendilerine moral verdiğini, güç kaynağı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah daha asırlar boyunca da üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bugün burada ülkemizin ilim, sanat ve kültür hayatına yön veren, eserleriyle ruhumuza dokunan siz kıymetli dostlarımla bir kez daha buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Necip Fazıl Ödülleri’nin dokuzuncusunun edebiyat ve fikir dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri’nin ilim ve kültür açısından bir Türkiye klasiğine dönüşmesinde emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Jüride yer alan kıymetli hocaların belirlediği ödülleri takdim edeceği 7 kişiyi tebrik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine bereketli ömürler dilediğini söyledi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Bu yılki Necip Fazıl Şiir Ödülü’nün takdim edileceği Mehmet Can Doğan’ın dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Edebiyat dünyamızın hemen her programında, her yayınında emeği bulunduğunu bildiğim Mehmet Can Doğan kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum. Bu yıl hikâye ve roman ödülünü, eseriyle ülkemizin edebi iklimini zenginleştiren Ayşegül Genç Hanımefendi’ye takdim edeceğiz. Hazreti Mevlana’nın ‘Yar neredeyse başköşe orasıdır.’ sözünden aldığı ilhamla eserlerinde mutlak güzel ve mutlak hakikat arayışını başköşeye oturtan kardeşimizi tebrik ediyorum. Mustafa Özel hocamıza Allah şifalar versin. İktisat ilmine karşı ilgi ve sevgi uyandıran yazılarıyla zaten yakından takip ediyoruz. Onun eserlerinden ve sohbetlerinden aldığı cesaretle girişimcilik yoluna giren ve ilerleyen müteşebbislerimiz bugün üretim, istihdam ve ihracat destanları yazıyor. Hocamızın çok yönlü araştırmacı kimliği, onun son yıllarda roman diliyle siyaset, iktisat, iş hayatı başlıklarıyla verdiği eserlerinde kendini bir kez daha gösterdi. Hocamız bu sahaya olan ilgisinin sebebini ‘Romana uzak duran ne tarihi ne de toplumu anlar.’ diyerek ifade ediyor. Bu yılki fikir araştırma ödülünü takdim edeceğimiz Mustafa Özel hocamızı tebrik ediyorum. Üstat, Büyük Doğu neslinin üç temelini; ehlisünnet inancı, tasavvufi gelenek ve Türk kimliği olarak sıralıyor. Bu neslin sahip olması gereken vasıfları da fedakârlık, disiplin, merhamet, samimiyet, güzel ahlak zarafet, estetik sahibi olmak diyerek belirtiyor. Biz de onun adına düzenlenen bu törende her yıl verdiğimiz ilk eser ödülleriyle genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyor, teşvik ediyoruz. Bu yıl ilk eser alanında iki genç kardeşimiz ödüle layık görüldü. Okuyucularıyla, ‘Düşünsene Hızır Bendim’ adlı eseriyle buluşan Elif Genç ve ‘Demirin Demiri Kesme Sesi’ adlı eseriyle tanışan Can Acer kardeşlerimi de aynı şekilde tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bereketli topraklarında filiz veren genç yetenekleri tebrik ederek, nice eserler sunmaları temennisinde bulundu.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’nün Azerbaycan’ın önde gelen yazarı Elçin İlyasoğlu Efendiyev’e verildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Az önce kendisini dinledik. Pek çok dile çevrilmiş hikâye, roman ve senaryo türü eserleriyle gönüllere taht kuran Efendiyev kardeşimiz, aynı zamanda siyaset ve aksiyon adamı olarak da tebarüz etmiştir. Türkiye-Azerbaycan dostluğunun samimiyeti, dayanışması, hasbiliğiyle dünyada örnek gösterildiği bir dönemde verdiğimiz bu ödülü ayrıca anlamlı buluyorum. Efendiyev kardeşimizin eserleri ve duruşuyla bu dostluğun kültürel ve ilmi alandaki sancaktarlarından biri olmayı sürdüreceğine inanıyor, kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün verileceği İlhami Atalay’a da değinerek, şunları söyledi: “İlhami Atalay kardeşimiz, resim sanatımıza yıllarca büyük emekler vermiş, birbirinden kıymetli talebeler yetiştirmiş, mümtaz bir isimdir. Kendisi asırlara sâri millî birikimimizi modern sanatın imkânlarıyla harmanlayarak, bu alanda manevi hassasiyetlerimizi de gözeten bir duruşun önde gelen temsilcisidir. İlhami Atalay’ı da tebrik ediyorum. Biliyorsunuz büyüklerimiz, ‘Marifet iltifata tabidir, iltifatsız mal zayidir.’ derler. Biz bu tür ödül törenlerini hak teslimi olarak görüyoruz. İlim ve sanat insanlarımızın marifetlerini ehli hünerin kadrini bilmenin de bir hüner olduğu anlayışıyla ödüllendirerek, aynı yoldan yürüyecek gençlerimizi de cesaretlendiriyoruz. Medeniyetimizin yeniden yükselişi yolunda diğer alanlarla birlikte fikirde, sanatta, kültürde de maziden atiye köprüler kurarak, üstat gibi fikir çilesi çekerek, üreterek eser ortaya koyan, gayret gösteren herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum.”

“NECİP FAZIL KISAKÜREK YAŞADIĞI DÖNEMİN GÜNDEMİNİ BELİRLEMİŞ BİR İSİMDİR”

Necip Fazıl Kısakürek’in edebiyatın her sahasında verdiği eserlerle, siyasi, içtimai ve tarihî konulara dair yazdıklarıyla yaşadığı dönemin gündemini belirleyen bir isim olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yahya Kemal’deki tarih şuuru, Ahmet Haşim’deki beşeri endişe ve Mehmet Akif’teki İslami hassasiyet Necip Fazıl’da en yetkin, en etkin, en çarpıcı ifadeye kavuşmuştur. Hiç şüphesiz üstadın şiirde de nesirde de tamamen kendi şahsına münhasır bir tarzı vardır. Tercih ettiği orijinal kelimeler, kurduğu özgün tamlamalar, yeri gelir öfkeyi, yeri gelir hicvi bir arada kullanmaktaki mahareti, ünlemi bol hitaplarla ritmini kâh artırıp kâh düşüren tarzı muhataplarını adeta başka bir iklime taşırdı. Ama hepsinden öte ondaki yürek yürek... Ondaki cesaret... Yargıda girdi çıktı, girdi çıktı ama üstat yılmadı. Yeri geldi hâkimler kendisine, ‘Artık bıktık senden.’ dediklerinde, ‘Siz hancı, ben de bu davada yolcu oldukça ben bu hana daha çok uğrarım.’ diyerek cevaplamıştır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’ten aldıkları ilham ile bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Kısakürek’in, muasırı olduğu yazarlarla kıyaslandığında, onun okurlarıyla kurduğu bağın da çok farklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilhassa baskı dönemlerinde sesini siyaset alanına yansıtmaktan mahrum kalmış kitleler, onun gür sedasında kendi iç seslerinin yankısını bulmuştu. Şahit oldukları çalkantılar karşısında vakarlı bir sükûtu tercih eden milyonlar, hayranlık uyandıran bir üslupla hislerine tercüman olan üstadı davalarının en önemli temsilcilerinden biri olarak görüyordu. Üstat da bu ağır sorumluluğun şuuruyla bir yandan savunduğu değerlere sahip çıkarken, diğer taraftan da dil devrimcilerinin milletimize dayattığı uydurukça yerine kadim kelime hazinemizi kullanmakta ısrar ediyordu” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek’in, siyasi ve entelektüel krizlerin birbiri peşi sıra vuku bulduğu o dönemlerde Türkçenin tabii akışından koparılarak kılıktan kılığa sokulmaya çalışıldığını gayet iyi bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek parti zihniyetinin inatla ve ısrarla yürüttüğü sözde dilde sadeleştirme faaliyetlerinin yaşanan alt üst oluşun en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.

“NECİP FAZIL’IN DİL HASSASİYETİ ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ EDER”

“Türkçemizi güya yabancı kelimelerden arındırma bahanesiyle asırlardır benliğimize şekil veren nice kavram, lisanımızdan sökülüp atılmaya çalışılıyordu.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Dilimizin musiki kudreti kazanması, kelimelerimizin birer nağme güzelliği alması için verilen onca emeğin, elde edilen onca birikimin üzeri sinsice örtülüyordu. Asıl gaye, devletimizin müesseselerine ve milletimizin gönlüne kazınan ecdadın izlerini silmekti. Necip Fazıl’ın dil hassasiyeti bu bakımdan çok büyük bir önem arz eder. Üstat, tarihî hakikatleri dile getirme hususundaki tavizsiz tutumunu, ‘Dilden daha büyük, dilden daha aziz, dilden daha gerçek, dilden daha müdafaalı vatan yoktur’ diyerek, Türkçenin savunuculuğunu yaparken de sergilemiştir. Büyük Doğu’nun yayınının defalarca durdurulması ve hakkında onlarca dava açılarak hapisle tehdit edilmesi onu yolundan döndürmeye yetmemiştir. Üstadın ülkemizin sıkıntılı dönemlerini anlattığı ve çıkış yolunu gösterdiği şu sözleri adeta bugün verdiğimiz mücadelenin de tarifidir. ‘Su, elektrik, telefon, gaz, ilaç yok. İman, ahlak, insaf, idrak lügatlerde bile yok. Mektep, kitap, disiplin, bilen, yazan, aldıran yok. Umumi manzara; her sahada mecnun kemiyet, mazlum keyfiyet, mahkûm fazilet, mağrur rezalet, mestur sefalet, mezun hiyanet, meş’um akibet; heceleyen yok. Ama bir şey var, Büyük Türkiye hayali.’”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün “Türkiye Yüzyılı” diyerek milletin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda üstadın da hayalini hayata geçirdiklerini söyledi.

“ÜSTATLARIMIZIN YOLUNDAN YÜRÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Davasını, ‘Ceplerde kaybedilmiş bir güneş’ olarak tarif eden üstat, şayet bugün yaşasaydı herhalde ‘Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş.’ sözünü çok daha gür bir seda ile tekrar söylerdi. Yine üstat, nesillerin mücadelesi uğruna hayatlarını adadıkları Ayasofya’nın ibadete açılmasından bile etkilenmeyenleri gördüğünde hiç şüphesiz ahlakı olmayanın her mücadeleyi yanlış bulan tavrını hatırlatırdı. Ve bunu bize defalarca Sultanahmet Meydanı’nda hatırlatmıştır. Defalarca Cağaloğlu’nda, Milli Türk Talebe Birliğinin konferans salonunda hatırlatmıştır. Az önce de ifade edildiği gibi ‘Ayasofya bir gün açılacak, Ayasofya bir gün açılacak.’ derken hep bunu ifade etmiştir. Rabb’ime hamdolsun onun o ideali, onun o hedefi gerçekleştiği gibi, onu icra da bize nasip oldu.”

“Biz, kutlu davamızın ve asırlardır kesintisiz bir şekilde onun taşıyıcısı olan ecdadımızın, büyüklerimizin, üstatlarımızın yolundan yürümeyi sürdüreceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üstadın ‘Zaman bendedir ve mekân bana emanettir.’ şuuruyla özetlediği gençlerimizin özgürlük, hak, adalet, kısacası insanı insan yapan değerler konusundaki hassasiyetini gördükçe geleceğimize olan güvenimiz de artıyor. Allah’a hamdolsun. Karşımızdaki tabloya baktıkça rüzgârın ne yandan estiğine aldırmaksızın biz de hamdetme makamında olduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.

Vefatının üzerinden 39 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ kendilerini aynı heyecanla, azimle, kararlılıkla bir araya getiren Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan ilim ve sanat erbabını tebrik edip, kendilerini bu vesileyle bir araya getiren Star gazetesi yöneticilerine teşekkür etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri tarafından Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne Mehmet Can Doğan, Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne Ayşegül Genç, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne Mustafa Özel, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne Azerbaycan edebiyatı ve kültürünün önemli isimlerinden, yazar ve siyasetçi Elçin İlyasoğlu Efendiyev, Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne İlhami Atalay, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülleri’ne ise Elif Genç ve Can Acer layık görüldü.

Ödüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.