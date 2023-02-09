Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Can kaybı 16 bin 170'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasına göre, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 546'ya yükseldi. Depremde 66 bin 132 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.30 sularında yaptığı açıklamada, can kaybının 16 bin 546'ya ulaştığını, yaralı sayısının ise 66 bin 132 kişiye yükseldiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.50 sularında yaptığı açıklamada depremlerde can kaybının 16 bin 170'e, yaralı sayısının ise 64 bin 194'e yükseldiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 14.20 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 794 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 14 bin 14 oldu. Depremlerde 63 bin 794 kişi de yaralandı.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.

28 BİN 44 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD: Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanmaktadır.

9 Şubat 2023 saat 11.38 itibarıyla karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4.607, havayolu aracılığıyla 23.437 olmak üzere toplam 28.044 vatandaşımız afet bölgesinden tahliye edilmiştir.

Tahliye olan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilmektedir.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılmaktadır."

GECE YARALI TAHLİYESİ DEVAM ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle deprem bölgesindeki yaralı tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece şartlarında bile helikopterlerimizle aralıksız şekilde deprem bölgesinden yaralı tahliyesine devam ettik, ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

KÖYLERE YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerinde depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

ŞANLIURFA VE KİLİS'TE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa ve Kilis’te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir" denildi.