CHP’li Tanal'dan Bakanlığı 2 Atatürk Anıtı başvurusu

Üsküdar Salacak Sahili’nde bulunan Atatürk Anıtı’nın onarılması, etrafının temizlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesindeki İBB Miras Ekibi tarafından gerçekleştirilmek istenen çalışmalara AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıtaların müdahale etmesinin, Anıtın etrafının kapatılmasının yankıları sürüyor.



CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş başkanlığındaki CHP Üsküdar İlçe Örgütü, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın katılımıyla İBB Miras Ekibi’nin Üsküdar Belediyesi zabıtalarınca darp edilmesini protesto etmiş, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın çevresinin meydan olması talebine ilişkin basın toplantısı düzenlemişti.



CHP’li vekil Mahmut Tanal, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın ablukaya alınmasında, etrafının yapay yeşil çitle, tel örgüyle kapatılmasında dahli olan AKP’li Üsküdar Belediyesi ile Şemsipaşa Askeri Gazinosu yetkililerini kınadığını belirterek, “Atatürk Anıtı’nı ve etrafını ablukadan kurtaracağız!” demişti.



TANAL DİLEKÇEYLE İKİ BAKANLIĞA BAŞVURDU



Tanal, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın görünürlüğünü engelleyen ablukanın kaldırılması, Anıtın bakım ve onarımını, çevre düzenlemesini yapmak isteyen İBB Miras Ekibi’ne zorluk çıkarılmaması talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu.

Tanal, her iki Bakanlığa sunduğu dilekçede, Salacak Sahili’ndeki Üsküdar Atatürk Anıtı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tamamen gönüllülük esasına dayanan yardımlaşma ile yapıldığı kaydetti. Söz konusu anıtın bulunduğu alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olduğunun altını çizdi.



Üsküdar Atatürk Anıtı'nın yanında kadastral boşlukta bulunan ve imar durumu yeşil alan olan alanın eski İBB yönetimi tarafından otoparka dönüştürüldüğünü, İSPARK’ın kullanımına sunulduğunu dilekçesinde hatırlatan Tanal, kadastral boşlukta bulunmasından dolayı İBB yetkisinde olan alanın, yine İBB şirketi olan İSPARK tarafından İBB Miras’a devredildiğini vurguladı.



ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ZABITALARI İBB EKİBİNE SALDIRDI

Dilekçesinde, atıl durumda bırakılmış alanının hak ettiği değeri görmesi, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın restorasyonu ve çevresinin düzenlenmesi için İBB Miras Ekipleri tarafından proje çalışması başlatıldığını aktaran Tanal, otoparkın kaldırılarak yerine yeşil alan yapılması ve milli duyguların yaşatılması, Atatürk Anıtı’nın daha iyi görünebilmesi, restorasyonu için sahile gelen İBB Miras Ekibi’nin çalışmalarının, Üsküdar Belediyesi zabıtaları tarafından hukuksuz bir şekilde engellenmek istendiğini anımsattı.

ABLUKA KALDIRILSIN TALEBİ



Anıtların toplum için önemli olan kişi ve olayları simgelemek amacıyla yapılan eserler olduğuna dilekçesinde yer veren Tanal, “Anıtlarda yaşatılan simgelerle geçmiş ve gelecek kuşakların birbirlerine bağladığını, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük Önder Atatürk’ün adını, ülkemizin her şehrinde, caddesinde, meydanında ya da parkında görmenin milli duygularımızı beslediğini, bizleri onurlandırdığını, gururlandırdığını, Atatürk’ün yalnızca ülkemiz için değil dünya ülkeleri için de özel bir yere sahip olduğunu, bundan dolayı Atatürk’ün isminin verildiği meydanların, anıtların dünyanın pek çok yerinde bulunduğunu” kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, sunduğu dilekçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan Üsküdar Atatürk Anıtı’nın çevresindeki ablukanın kaldırılmasını talep etti. CHP’li vekil dilekçesinde, halkın kendi arasında para toplayarak yaptırdığı anıtın tel örgüyle, yeşil çitle kapatılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Tanal dilekçede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına yapılmış anıtın çevreden görülmesini engelleyen ablukanın kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.