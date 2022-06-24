banner314

banner325

Son Dakika

CHP’li Tanal'dan Bakanlığı 2 Atatürk Anıtı başvurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın çevreden görülmesini engelleyen ablukanın kaldırılması, anıtı onarmak, çevre düzenlemesini yapmak isteyen İBB Miras Ekibi’nin engellenmemesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu.

GÜNDEM 24.06.2022, 09:48 Murat Aydın
CHP’li Tanal'dan Bakanlığı 2 Atatürk Anıtı başvurusu

Üsküdar Salacak Sahili’nde bulunan Atatürk Anıtı’nın onarılması, etrafının temizlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesindeki İBB Miras Ekibi tarafından gerçekleştirilmek istenen çalışmalara AKP’li Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıtaların müdahale etmesinin, Anıtın etrafının kapatılmasının yankıları sürüyor.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş başkanlığındaki CHP Üsküdar İlçe Örgütü, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın katılımıyla İBB Miras Ekibi’nin Üsküdar Belediyesi zabıtalarınca darp edilmesini protesto etmiş, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın çevresinin meydan olması talebine ilişkin basın toplantısı düzenlemişti.

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın ablukaya alınmasında, etrafının yapay yeşil çitle, tel örgüyle kapatılmasında dahli olan AKP’li Üsküdar Belediyesi ile Şemsipaşa Askeri Gazinosu yetkililerini kınadığını belirterek, “Atatürk Anıtı’nı ve etrafını ablukadan kurtaracağız!” demişti.

TANAL DİLEKÇEYLE İKİ BAKANLIĞA BAŞVURDU

Tanal, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın görünürlüğünü engelleyen ablukanın kaldırılması, Anıtın bakım ve onarımını, çevre düzenlemesini yapmak isteyen İBB Miras Ekibi’ne zorluk çıkarılmaması talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu.

Tanal, her iki Bakanlığa sunduğu dilekçede, Salacak Sahili’ndeki Üsküdar Atatürk Anıtı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tamamen gönüllülük esasına dayanan yardımlaşma ile yapıldığı kaydetti. Söz konusu anıtın bulunduğu alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olduğunun altını çizdi.

Üsküdar Atatürk Anıtı'nın yanında kadastral boşlukta bulunan ve imar durumu yeşil alan olan alanın eski İBB yönetimi tarafından otoparka dönüştürüldüğünü, İSPARK’ın kullanımına sunulduğunu dilekçesinde hatırlatan Tanal, kadastral boşlukta bulunmasından dolayı İBB yetkisinde olan alanın, yine İBB şirketi olan İSPARK tarafından İBB Miras’a devredildiğini vurguladı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ZABITALARI İBB EKİBİNE SALDIRDI

Dilekçesinde, atıl durumda bırakılmış alanının hak ettiği değeri görmesi, Üsküdar Atatürk Anıtı’nın restorasyonu ve çevresinin düzenlenmesi için İBB Miras Ekipleri tarafından proje çalışması başlatıldığını aktaran Tanal, otoparkın kaldırılarak yerine yeşil alan yapılması ve milli duyguların yaşatılması, Atatürk Anıtı’nın daha iyi görünebilmesi, restorasyonu için sahile gelen İBB Miras Ekibi’nin çalışmalarının, Üsküdar Belediyesi zabıtaları tarafından hukuksuz bir şekilde engellenmek istendiğini anımsattı.

ABLUKA KALDIRILSIN TALEBİ

Anıtların toplum için önemli olan kişi ve olayları simgelemek amacıyla yapılan eserler olduğuna dilekçesinde yer veren Tanal, “Anıtlarda yaşatılan simgelerle geçmiş ve gelecek kuşakların birbirlerine bağladığını, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük Önder Atatürk’ün adını, ülkemizin her şehrinde, caddesinde, meydanında ya da parkında görmenin milli duygularımızı beslediğini, bizleri onurlandırdığını, gururlandırdığını, Atatürk’ün yalnızca ülkemiz için değil dünya ülkeleri için de özel bir yere sahip olduğunu, bundan dolayı Atatürk’ün isminin verildiği meydanların, anıtların dünyanın pek çok yerinde bulunduğunu” kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, sunduğu dilekçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan Üsküdar Atatürk Anıtı’nın çevresindeki ablukanın kaldırılmasını talep etti. CHP’li vekil dilekçesinde, halkın kendi arasında para toplayarak yaptırdığı anıtın tel örgüyle, yeşil çitle kapatılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Tanal dilekçede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına yapılmış anıtın çevreden görülmesini engelleyen ablukanın kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

#üsküdar #atatürk anıtı #mahmut tanal #CHP #ibb
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
İmsak 03:25
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir