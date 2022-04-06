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Aksoy Araştırma'dan çarpıcı anket... Erdoğan'a kötü haber

Aksoy Araştırma’nın Türkiye Monitörü 2022 13. Hafta Raporu’na göre, halk ekonomik krizin ve hayat pahalılığının kalıcı olduğu, gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarının artacağı, ekonominin daha da kötüye gideceği görüşünde.

GÜNDEM 06.04.2022, 10:34 06.04.2022, 10:41 Murat Aydın
Aksoy Araştırma'dan çarpıcı anket... Erdoğan'a kötü haber

Aksoy Araştırma’nın Türkiye Monitörü 2022 13. Hafta Raporu’na göre, halk ekonomik krizin ve hayat pahalılığının kalıcı olduğu, gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarının artacağı, ekonominin daha da kötüye gideceği görüşünde.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı ise düşüşte. 1067 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi diyenlerin oranı yüzde 75,6 oldu. Adalet ise yüzde 10,4 ile en büyük ikinci sorun olarak gösterildi.

BirGün'de yer alan habere göre; araştırmaya katılanlara Türkiye’nin mevcut durumunda pahalılığın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 71,4’ü hayat pahalılığının kalıcı olduğunu belirtti. Geçici olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 26 oldu.

Yeme içme hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e ve çeşitli temizlik ürünlerinden KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin etiketlere nasıl yansıyacağı da araştırmaya katılanlara soruldu. Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 50,2’si fiyatların önümüzdeki dönemde çok artacağını/artacağını ifade etti. Fiyatların artacağını veya aynı kalacağını bekleyen seçmen oranı birlikte değerlendirildiğinde yüzde 88,5 gibi yüksek bir oranın KDV indiriminden sonuç beklemediği görüldü. Katılımcıların yüzde 65,5’i 2023 seçimlerine kadar ekonominin bugünden çok daha kötü olacağını/kötü olacağını belirtti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı ise yüzde 55 oldu. Bu oran geçen ay 54,2’ydi. Görev yapış tarzını onaylayan oranı ise yüzde 27,5 olarak belirlendi. Geçen ay Erdoğan’ın görev onayı yüzde 28,2’ydi. Türkiye Monitörü araştırmasında son olarak seçmenin oy tercihi soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 30,2’si olası bir seçimde AKP’ye oy vereceğini belirtti. 

Seçmenin en çok tercih ettiği ikinci parti yüzde 28,8 ile CHP oldu. Öne çıkan diğer partiler sırasıyla yüzde 13,3 ile İYİ Parti, yüzde 10,2 ile HDP ve yüzde 8,4 ile MHP oldu.

Bu durumda, normal şartlarda seçim barajının altında kalan MHP’nin yeni öneriye göre yeniden baraj üstüne çıkabildiği görüldü.

#anket #rterdoğan #güven #ekonomi
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