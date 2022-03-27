AKP'de, Erdoğan'dan sonra lider kim olur?

aydınSes Gazetesi Yayın Yönetmeni Murat Aydın yazdı. AKP'de Erdoğan sonrası başkan kim olur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkan olur mu? İşte Murat Aydın'ın yazısı...

Türkiye entrikalar altında seçime hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç bir iktidara verilmeyen tek başına ülkeyi yönetme yetkisi elinde bulunan AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde akılları zorlayacak bir takım çalışmalar yapıyor.

Seçim Kanunu hazırlanıyor. Hazırlanan bu kanun kendilerini zorda bırakacak. Ak Parti’nin sonu olacak.

Parti içinde de sesler yükselmeye başladı. Arka planda konuşulanlar parti içinde nelerin olup bittiğini ortaya koyuyor.

Bir partinin alternatif, lider olabilecek kadroları olmalı.

Parti kurulalı 20 yıl olmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan...

Karşısında kimse yok.

Bugün başına bir hal gelse, Ak Parti dibe vurur.

Rahmetli Turgut Özal’ın Anavatan Partisi gibi olur.

Ama Ak Parti’de bu gün için lider olabilecek tek kişi görüyorum.

AKP’DE ERDOĞAN SONRASI SOYLU BAŞKAN OLURSA KİMSE ŞAŞIRMASIN!

O da beğenmedikleri Süleyman Soylu...

Süleyman Soylu ile ilgili parti içinde olumsuz düşünceler, hakkında bir takım farklı dedikodular konuşulduğu zaman zaman dışarı sızıyor.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları... v.s...

Ne olursa olsun, bu gün AKP’nin Tayyip Erdoğan sonrası lider adayı Süleyman Soylu’dur.

Süleyman Soylu ile ilgili daha Demokrat Parti Başkanı olduğu yıllarda yazdığım bir yazı vardı.

Pardon sadece Soylu ile ilgili değildi bu yazı... Numan Kurtulmuş da vardı. Her ikisinin Ak Parti’ye geçeceğini yazmıştım.

O yıllar da yazdığım yazı, 4 yıl sonra gerçekleşti. Soylu ve Numan Kurtulmuş Ak Parti’ye geçti.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN