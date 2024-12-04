Türk Gıda Kodeksi Tüketicileri Bilgilendirme ve Etiketleme Yönetmeliği Kılavuzu’nda bitki bazlı gıdalara ilişkin düzenlemelere yer verilmesini memnuniyetle karşılandı.İSTANBUL (İGFA) - Bitki bazlı gıdaların sürdürülebilir ve bilimsel bir yaklaşımla gıda sistemi dönüşümünde öncü bir rol üstlenmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN), Türk Gıda Kodeksi Tüketicileri Bilgilendirme ve Etiketleme Yönetmeliği Kılavuzu’nda bitki bazlı gıdalara ilişkin düzenlemelere yer verilmesini memnuniyetle karşıladı.

BİTKİDEN’in de yönetiminde bulunduğu Küresel Bitki Bazlı Gıdalar Birliği’nin (PBFGA), geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Türkiye’de Tüketici Algı Araştırması bitki bazlı gıdaların ülkemizde giderek daha fazla tercih edildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 44’ü, bir önceki yıla kıyasla daha fazla bitkisel gıda tükettiğini belirtiyor. Bu artan ilgi, bitki bazlı gıdaların tüketici nezdinde kazandığı önemin altını çizerken, doğru bilgilendirme ihtiyacını da ortaya koyuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketicilerin doğru bilgiye daha kolay erişeceğini ifade eden BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Türkiye’de bitki bazlı gıdalar artık daha geniş bir ürün çeşitliliğiyle sunulacak. Bu düzenleme, hem tüketicilerin bilinçli tercihler yapmasını kolaylaştıracak hem de bu tercihlerinin sürdürülebilir bir gelecek için ne kadar önemli olduğunun farkına varmaları açısından çok değerli bir adım. Bitki bazlı gıdalar sadece bir alternatif değil, aynı zamanda sağlıklı, çevre dostu ve modern bir yaşam tarzının parçası" diye konuştu.