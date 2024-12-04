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Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın @omerrcelik basın toplantısı düzenliyor… https://t.co/Q6IzHSSar1 — AK Parti (@Akparti) December 4, 2024

Türkiye sınırından itibaren Suriye'ye doğru 30 km derinlikte terör örgütü görmek istemiyoruz

Tel Rıfat ve Menbiç'ten terör örgütünün çıkarılması konudaki sözler yerine getirilmedi.Bu terör örgütlerinin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdittir. Verilen sözler tutulmadı.

'Başka ülkelere söyleyeceği sözler Türkiye Cumhuriyeti'ne söyleniyor. Biz süreci yakından takip ediyoruz. '