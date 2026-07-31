Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat alanında marka organizasyonlarından biri olan Uluslararası Bursa Festivali'nde Karadeniz müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı ve sevilen grubu Koliva aynı sahneyi paylaştı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 64'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nin beşinci etkinliğinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Karadeniz ezgileri yankılandı.

Gecenin açılışını yapan Koliva grubu, Karadeniz'in kültürel zenginliğini yansıtan eserleriyle dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Grubun solisti İlhan Gülten öncülüğünde seslendirilen 'Narino', 'Koçari', 'Ya Ben Anlatamadım', 'Oy Oy Sevdiğim' ve 'Yüksek Dağlara Doğru' adlı eserler, dinleyicilerin de eşliğiyle konser alanında yankılandı.

Gecenin devamında sahneye çıkan Selçuk Balcı ise 'Tulumcu Lidu Lidu', 'Deniz Üstünde Fener' ve 'Sevdalığın Yolunda' adlı sevilen eserlerini seslendirdi. Karadeniz'in duygu yüklü ezgileri ve tulumun kendine has tınısı Bursa gecesine renk katarken, müzikseverler şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Konser sonunda Bursa seyircisine teşekkür eden Selçuk Balcı, 'Bursa'yı çok güzel buldum. Zaten her geldiğimizde bizi alkışsız, eşliksiz bırakmıyorlar. Bu akşam da öyle geçti. Bütün Bursa halkına ve Bursa seyircisine teşekkür ederim. Bu organizasyonda ilk kez sahne aldım. Benim için de çok keyifliydi. Özellikle Karadeniz müziğini Bursa halkıyla buluşturmak çok kıymetliydi. Bursa'yı seviyoruz' dedi.

Koliva'nın solisti İlhan Gülten ise, 'Bugün gerçekten harika bir konser oldu. Biz de sahnede çok eğlendik, büyük keyif alarak şarkılar söyledik. Organizasyon mükemmeldi. Her şey son derece güzel hazırlanmıştı. Seyircinin enerjisi bize büyük bir gurur verdi' ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda aynı sahneyi paylaşan Koliva ile Selçuk Balcı, birlikte seslendirdikleri eserlerle unutulmaz bir final yaptı. Programın ardından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanı Zekeriya Birkan Selçuk Balcı'ya, Başkan Vekili Nilüfer Çevikel ise Koliva grubuna çiçek takdim ederek sanatçılara teşekkür etti.