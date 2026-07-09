Gülben Ergen, sanat kariyerinin ardından yazarlık yolculuğunu da sürdürüyor. Daha önce yayımladığı kitabıyla okurlarından ilgi gören Gülben Ergen, şimdi ikinci kitabını yazmak için kolları sıvadı.

İSTANBUL (İGFA) - 'Gırgıriye' müzikalinde Müjdat Gezen ve Perran Kutman'la başrolü paylaşan, Güllü karakterine hayat veren sanatçı, yeni kitabında doğal gençliğin mucize sırlarını kaleme alıyor.

Uzak Doğu kültürüne olan ilgisiyle bilinen ve hayranı olduğu Japonya'nın ardından Güney Kore'yi de ziyaret eden Gülben Ergen, burada tanıştığı doktorlardan edindiği bilgiler ile doğal kozmetik, diyet ve güzellik sırlarını okuyucularıyla buluşturacak.

Yeni kitabını yazmak üzere Bodrum'daki evine kapanan Gülben Ergen, bir yandan da konser maratonunu sürdürüyor. İstanbul, Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aralıklarla sahne alacak olan sanatçının, şimdiden merak uyandıran ikinci kitabında paylaşacağı doğal güzellik önerileri ve yaşam sırları hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.