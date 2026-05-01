Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'yi tebrik ederek, sürecin bir an önce tamamlanmasını temenni etti.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta anayasal süreç kapsamında yürütülen hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'yi tebrik eden Bakanlık, bu gelişmenin Irak halkı için hayırlı olmasını diledi.

Açıklamada, Irak'ta yeni hükümetin teşkil sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin Irak ile sahip olduğu köklü tarihi, beşeri, kültürel ve ekonomik ilişkilerden güç aldığı vurgulanarak, mevcut stratejik ve kurumsal iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.