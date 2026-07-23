Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı, MÜDEK değerlendirmesi sonucunda akreditasyon süresini 2029 yılına kadar uzatarak uluslararası kalitesini bir kez daha tescilledi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından gerçekleştirilen 2025-2026 dönemi ara rapor değerlendirmesi sonucunda akreditasyonunu başarıyla yeniledi.

MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından alınan karar doğrultusunda, programın daha önce 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olan akreditasyonu, yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde 30 Eylül 2029 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatıldı.

Elde edilen bu başarının yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı, 30 Eylül 2026 - 30 Eylül 2029 tarihleri arasında geçerli olmak üzere EUR-ACE Etiketi almaya hak kazandı. Bu uluslararası kalite etiketi, programın Avrupa yükseköğretim kalite standartlarına uygunluğunu belgelendirirken mezunların uluslararası düzeyde tanınırlığına da önemli katkılar sağlıyor.

MÜDEK tarafından verilen bu karar; Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı'nın eğitim-öğretim kalitesinin, sürekli iyileştirme anlayışının, ulusal ve uluslararası akreditasyon ölçütlerini başarıyla karşıladığının somut bir göstergesi niteliğini taşıyor.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, alınan kararın üniversitenin kalite odaklı vizyonunu yansıttığını belirterek, 'Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programımızın MÜDEK akreditasyonunun 2029 yılına kadar uzatılması ve EUR-ACE Etiketi ile uluslararası düzeyde tescillenmesi, üniversitemizin kalite odaklı eğitim anlayışının güçlü bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuzu, öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum' dedi.

GTÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Çevre Mühendisliği bölümleri de daha önce akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştı. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı'nın da akreditasyonunu yenilemesiyle birlikte fakültenin eğitimdeki yüksek standartları ve kalite odaklı yaklaşımı kararlılıkla sürdürüldü.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, 'Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, şu anda 10 bölümümüzden 4'ü MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Nispeten yeni olan diğer 6 bölümümüz ise yeterli sayıda mühendis mezun ederek MÜDEK akreditasyonu için gerekli koşulları sağlamıştır. Bu bölümlerimizin başvuruları şu an inceleme aşamasında olup birkaç ay içinde tüm bölümlerimizin akreditasyon etiketlerini almasını hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.