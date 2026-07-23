Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ilk kez eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilecek 154 öğretmen için 64 saatlik 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı' düzenledi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilk defa eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilecek öğretmenlere yönelik 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı' Naci Gökçe Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Programa Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim Yönetimi, Denetim ve Rehberlik Eğitimi Daire Başkanı Bekir Şirin, Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, şube müdürleri, eğitim görevlileri ve yönetici adayları katıldı.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu doğrultusunda hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında yürütülen programda, Ağrı merkez ve ilçelerinden 142, il dışından ise 12 olmak üzere toplam 154 yönetici adayına eğitim verildi. Dörder grup halinde yürütülen programda 18 eğitim görevlisi yer alırken, günde 8 saat süren ve toplam 64 saati kapsayan eğitimlerin 23 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

OKUL YÖNETİCİLİĞİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ VURGULANDI

Programın açılışında konuşan Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim Yönetimi, Denetim ve Rehberlik Eğitimi Daire Başkanı Bekir Şirin, okul yöneticiliğinin eğitim sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahaya güçlü biçimde yansıtılmasında okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü belirten Şirin, 'Bu programla yönetici adaylarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, eğitim kurumlarımızda etkili yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Burada edineceğiniz kazanımların görev yapacağınız okullarda eğitimin niteliğine katkı sunacağına inanıyorum.' dedi.

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan da eğitim kurumlarının başarısında yöneticilerin belirleyici bir role sahip olduğunu ifade etti. Göreve ilk kez başlayacak yöneticilerin donanımlı biçimde hazırlanmasının önemine dikkat çeken Çakan, 'Bakanlığımızın belirlediği esaslar doğrultusunda yürütülen bu programın sizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Eğitim sürecini verimli şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum. Emeği geçen eğitim görevlilerimize ve programa katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.