Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Tarsus Eski Ömerli Kurs Merkezi öğrencisi Gamze Kuru 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken; elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz eğitim desteği, birebir etütleri, rehberlik hizmetleri ve düzenli deneme sınavlarıyla sınava hazırlanan Gamze Kuru, elde ettiği başarıyla hem ailesinin hem de öğretmenlerinin gururu oldu.

ÜNLÜYOL: 'BU BAŞARI, PLANLI EĞİTİM ANLAYIŞIMIZIN BİR SONUCUDUR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eski Ömerli Kurs Merkezi Sorumlusu Aycan Uçar Ünlüyol, Tarsus ilçe birincisinin kurs merkezlerinden çıkmasının, yıl boyunca verilen emeğin karşılığı olduğunu belirterek; başarının öğrenci, öğretmen ve aile iş birliğiyle elde edildiğini söyledi.

Ünlüyol, 'Bu yıl LGS sınavında Tarsus ilçe birincisinin kurs merkezlerimizden çıkması; yıl boyunca emek veren öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin ortak başarısıdır' dedi.

Başarının yalnızca akademik eğitimden ibaret olmadığını vurgulayan Ünlüyol, 'Bu başarı; birebir rehberlik desteğinin, düzenli deneme sınavlarının, motivasyonu artıracak sosyal etkinliklerin ve planlı eğitim anlayışımızın bir sonucudur' ifadelerini kullandı.

İl genelindeki kurs merkezlerinin de önemli başarılara imza attığını belirten Ünlüyol, '21 kurs merkezimizde LGS sınavı için eğitim alan öğrencilerimizden 38'i yüzde 1'lik, 246'sı ise yüzde 10'luk başarı dilimine girdi.

Bu tablo, fırsat eşitliği anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmaların en güzel göstergesidir' dedi. Ünlüyol, gelecek dönem eğitim-öğretim yılında da hedeflerine ulaşmak isteyen tüm öğrencileri Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerine beklediklerini sözlerine ekledi.