Bursa'da İnegöl Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına giren öğrenciler için ücretsiz tercih rehberliği hizmeti sağlayacak.

BURSA (İGFA) - 27 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Yeni Belediye Binası önündeki sergi salonunda haftanın 6 günü, uzman eğitimciler öğrencilere en doğru tercihi yapabilmeleri adına yol gösterecek.

İnegöl Belediyesi, hizmet seferberliğinin yanında her alanında vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına giren öğrencilere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

10 AĞUSTOS'A KADAR HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERECEK

Zorlu bir sınav maratonunun ardından 29 Temmuz tarihinde başlayacak tercihler için öğrencilerin daha doğru yönlendirilmeleri adına İnegöl Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hanife Selçuk Teşik Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğinde Üniversite Tercih Danışmanlığı Merkezi kuracak. Yeni Belediye Binası önündeki sergi salonunda oluşturulacak merkezde, tercihlerin son günü olan 10 Ağustos tarihine kadar öğrencilere en doğru yönlendirmeleri yapmak için uzman eğitimciler danışmanlık hizmetini sürdürecek. Haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak Üniversite Tercih Danışmanlığı Merkezi, Pazar günleri kapalı olacak. Öğrenciler bu merkezlerde uzman eğitimciler nezaretinde en doğru tercihleri yapabilmek için fikir alışverişinde bulunup bilgi alabilecekler.

Belediye Başkanı Alper Taban, 27 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kurulacak merkeze ilişkin açıklama yaparak tüm öğrencileri davet etti. Başkan Taban, her yıl aynı desteğin öğrencilere verildiğini hatırlatarak; 'Öğrencilerimizin geleceğini etkileyecek bu kararda en doğru adımı atmaları adına yanlarında olmaya devam edeceğiz. Merkezimizde uzman eğitimcilerimiz en doğru yönlendirmelerle öğrencilerimizin geleceğine ışık tutacaklar. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmak üzere tercih noktamıza bekliyoruz' dedi.