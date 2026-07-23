Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz üniversiteye hazırlık desteği sunduğu Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilerin yüzde 96'sı dört yıllık lisans programlarını tercih edebilecek puanı aldı.

ANTALYA (İGFA) - MURGEM'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı programından 654 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden 647'si YKS'ye katıldı. Geçen yıl yüzde 95 olarak gerçekleşen başarı oranı, bu yıl bir puanlık artışla yüzde 96'ya yükseldi.

MURGEM öğrencileri sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerinde dikkat çeken sıralamalar elde etti.

Sayısal puan türünde Asmin Gökdemir 19 bin 785'inci, Ayşegül Avcuoğlu 19 bin 815'inci, Fulden Uzun ise 24 bin 120'nci sırada yer aldı. Fırat Şimşek de 100 bin 1'inci sırayla ilk 100 bin sınırına ulaştı.

Eşit ağırlık puan türünde Melih Nazmi Çetinkaya bin 91'inci sıraya yerleşerek MURGEM'in 2026 YKS'de en yüksek derecesini elde eden öğrenci oldu. Ayşegül Avcuoğlu 19 bininci, Nesli Dikilitaş 20 bin 458'inci, Zarife Çelik 35 bin 324'üncü, Emine May 49 bin 142'nci, Fulden Uzun 56 bin 916'ncı, Sinem Demirtaş 80 bin 147'nci, Konukhan Konuk 80 bin 183'üncü, Tarık Burak Tanatar 83 bin 12'nci ve Yaren Aksu 90 bin 458'inci oldu.

Sözel puan türünde Toprak Yazıcıoğlu 4 bininci, Şuayip Yarar 6 bin 330'uncu, Aysun Ataş 24 bin 895'inci, Tarık Burak Tanatar 27 bin 307'nci, Kaan Kanbolat 35 bin 128'inci, Kaan Özçelik 41 bin 928'inci, Sinem Demirtaş 65 bin 39'uncu, Elif İnci Özdemir 74 bin 698'inci, Ceyda Mut 80 bin 192'nci, Zarife Özçelik ise 84 bin 378'inci sırada yer aldı.

Dil puan türünde Nazlı Öncel, 2 bininci sıraya yerleşerek MURGEM'in 2026 YKS'deki en yüksek derecelerinden birini elde etti.

MURGEM öğrencileri elde ettikleri başarı sıralamalarıyla tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, psikoloji, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, hemşirelik ve veterinerlik başta olmak üzere birçok lisans programı için tercih yapabilecek.