İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Grand Plaza ve İztarım AŞ'de toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabakat sağlandı.İZMİR (İGFA)- Şirket çalışanlarına 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30, ikinci altı ay TÜFE +1 oranında zam yapıldı. Başkan Tugay, “Toplu sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve tüm İzmirlilere hayırlı olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde iki toplu sözleşme daha anlaşmayla noktalandı. Grand Plaza'da Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS), Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri (TEKGIDA-İŞ) ve Türkiye, Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (TEZ-KOOP-İŞ) sendikaları ile İztarım AŞ'de Türkiye TEKGIDA-İŞ ile TEZ-KOOP -İŞ arasında 13 saat süren toplu sözleşme görüşmelerinde mutabatkat sağlandı. Şirket çalışanlarına 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30, ikinci altı ay TÜFE +1 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TEKGIDA-İŞ 7 No'lu Şube Başkanı Ömer Atabey, TOLEYİS İzmir Şube Başkanı Mustafa Çelik, TEZ-KOOP -İŞ 2 No'lu Şube Başkanı Ali Ayna imzaladı.

Tugay: Hayırlı olsun Toplu sözleşmelerde istikrarın sürdüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hem işçilerimizin haklarını hem kurumumuzun mali disiplinini korumaya devam edeceğiz. Daha iyi olmak için hep beraber kurumumuza sahip çıkacağız. Toplu sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve tüm İzmirlilere hayırlı olsun” dedi.