Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen Gran Fondo Bursa, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 300’ü kadın toplam 750 bisiklet sporcusunun katılımıyla başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği’nin himayelerinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türkiye Bisiklet Federasyonu onayıyla düzenlenen Gran Fondo Bursa, birçok farklı kentten gelen 300’ü kadın toplam 750 sporcunun katılımıyla başladı.

Startını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in verdiği yarışlar, 56 kilometrelik kısa parkur ve 84 kilometrelik uzun parkur olmak üzere iki zorlu etaptan oluşuyor. Nilüfer Özlüce Bulvarı’ndan başlayan yarış rotaları, Mudanya'nın Kumyaka, Tirilye, İpekyayla, Dereköy, Çekrice ve Hasköy kırsalındaki yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan köylerden geçecek.

2025 takviminde Türkiye’nin en kalabalık Gran Fondo organizasyonu olan yarışlarda, sporcular hem kıyasıya mücadele etti hem de doğayla iç içe olma imkanı buldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Federasyon As Başkanı Metin Cengiz ile birlikte yarış öncesi sporcuları ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, tüm yarışmacılara başarılar diledi. Gran Fondo’nun bisiklet sporu için önemli bir yarış olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Sporcularımızın etap boyunca dikkatli olmalarını istiyoruz. Yarışmaya katılan her bir sporcumuz kıymetli ve birinci olmayı hak ediyor. 2 zorlu etaptan oluşan bu heyecan dolu yarışta pedal çeviren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.