Visa Maximum Gran Fondo Başkent, 23 Ağustos 2026 tarihinde beşinci kez bisiklet tutkunlarını Başkent'te buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından amatör ile lisanslı bisikletçileri bir araya getirecek organizasyon; uzun, kısa, tandem ve paralimpik kategorileriyle her seviyeden katılımcıya yarışma fırsatı sunacak.

KAYSERİ (İGFA) - Visa Maximum Gran Fondo Başkent, 23 Ağustos 2026 tarihinde beşinci kez bisiklet tutkunlarını Başkent'te buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından amatör ile lisanslı bisikletçileri bir araya getirecek organizasyon; uzun, kısa, tandem ve paralimpik kategorileriyle her seviyeden katılımcıya yarışma fırsatı sunacak.

Ankara'dan bozkır manzarasına uzanan parkurlar

Visa Maximum Gran Fondo Başkent 2026, katılımcılara Ankara'nın kent dokusundan bozkır manzaralarına uzanan iki farklı parkur seçeneği sunuyor. 90,61 kilometrelik uzun parkur, 1.237 metrelik tırmanışıyla deneyimli sporcular için dayanıklılık ve strateji gerektiren bir mücadele vaat ederken; 56,6 kilometrelik kısa parkur, 1.096 metrelik tırmanışıyla Gran Fondo heyecanını yaşamak isteyen bisikletçiler için keyifli bir alternatif oluşturuyor.

Bilkent Center'da bisiklet festivali

Yarışın start ve finiş noktası olan Bilkent Center, organizasyon boyunca Expo Alanı ile bisiklet dünyasının buluşma noktası olacak. Yarış kitlerinin dağıtımının yanı sıra sponsor stantları, bisiklet ve ekipman tanıtımları, teknik servis hizmetleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle iki gün boyunca sporcuları ve ziyaretçileri bir araya getiren bir festival atmosferi yaşanacak.

Geride kalan dört yılda binlerce bisikletçiyi aynı start çizgisinde buluşturan Visa Maximum Gran Fondo Başkent, beşinci yılında da sporun birleştirici gücünü Başkent'e taşımaya hazırlanıyor. Katılımcılar, Ankara'nın geniş bulvarlarından bozkırın doğal güzelliklerine uzanan rotalarda pedal çevirirken şehrin tarihi, kültürü ve doğal dokusunu da yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Kayıtlar 18 Ağustos'a kadar devam ediyor

Visa Maximum Gran Fondo Başkent 2026'da yer almak isteyen bisiklet tutkunları için kayıtlar 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam ediyor. Kontenjanların sınırlı olduğu organizasyonda yarış programı, parkur bilgileri ve kayıt detaylarına www.granfondobaskent.com adresinden ulaşılabiliyor.