Kahramanmaraş’ta yaşanan mezarlık olayı kan dondurdu. Belediyenin istimlak ederek karşılığında yaklaşık 200 bin TL ödediği mezarlık alanının eski tapu sahipleri, parke taşlarını söktü, defin alanlarını tahrip etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA)- Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Köseli mahallesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Kırsal bir mahalle olan Köseli’deki bir asırlık mezarlık, bir süre önce A.K. adlı şahsın tapulu arazisiydi. A.K. mezar yerinin “tapulu malı” olması bahanesiyle vefat eden vatandaşların yakınlarına zorluk çıkarınca işler yargıya taşındı. Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararda, mezarlık arazisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezar yeri olarak tescil edildi ve istimlak ücreti tapu sahibine verildi. Belediye tarafından hızla çevre düzenlemesi yapılan mezarlığın ömrü ise kısa oldu.

GİZLİCE GİRDİ, PARKE TAŞLARINI SÖKTÜ

İstimlak edilen arazinin sahibi aile ise yargı kararının ardından, önce belirlenen yaklaşık 200 bin TL tutarındaki ödemeyi aldı. Ardından arazinin eski tapu sahibi A.K.’nin oğlu N.K. yargı kararını yediremeyince gizlice girdiği mahalle mezarlığının taşlarını sökerek defin alanlarına zarar verdi. Kısa süre sonra mezarlığın tahrip edildiğini fark eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

MEZARLIKTA OSMANLI ASKERİ DE VAR, DEPREMZEDE DE...

100 yıldan eski olduğu düşünülen ve toprak hırsıyla tahribe uğrayan mezarlıkta, Osmanlı Devleti adına Hicaz ve Yemen cephelerinde savaşmış kişilerin de yattığı biliniyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminde hayatını yitiren kişilerin de defnedildiği mezarlığı tahrip eden aileye vatandaşın tepkisi büyük.