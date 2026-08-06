İSTANBUL (İGFA) - Aziz İhsan Aktaş davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi.

Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal, yaptığı açıklamada, 'Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi. 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Çaykara, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında yürütülen süreçte, Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ikinci ifadenin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Çaykara ile birlikte bazı belediye başkanları ve eski bir milletvekili hakkında da işlem yapılmıştı. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, Çaykara hakkında rüşvet suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk inceleme ara kararında verdiği karar ile tutukluluk süresi, sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler ve yargılama sürecindeki koşulları dikkate alarak Çaykara'nın başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde serbest bırakılmasını hükmetti. Söz konusu mahkeme, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile birlikte Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in de serbest bırakılmasını kararlaştırdı.