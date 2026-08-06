ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatına yönelik kaçak avcılıkla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 yıl önce Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisinin yasa dışı avlanması olayına ilişkin çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Teşkilatı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin koordineli çalışmasıyla olayın faillerinin tespit edildiği, şahıslar hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, 'Yıllar geçse de Devletimizin hafızası diri, kanunsuzluklara karşı takibi her zaman nettir' ifadelerine yer verilirken, doğal hayatın korunması için ilgili kurumların 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.